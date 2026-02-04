Укр Рус
4 лютого, 14:12
Оновлено - 14:21, 4 лютого

Довіра до Зеленського зростає: українці підтримують президента більше, ніж не довіряють

Діана Подзігун
Основні тези
  • 61% українців довіряють президенту Зеленському, тоді як 33% не довіряють.
  • Опитування виявило, що рівень довіри знижується до 53% при використанні методу "задуманого знайомого".

Більшість українців зберігають довіру до чинного президента України Володимира Зеленського. Тоді як 33% опитаних не довіряють.

Про результати опитування повідомили в Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).

Який відсоток громадян довіряє Зеленському?

Впродовж 23 – 29 січня соціологи провели опитування серед громадян України щодо ставлення до Володимира Зеленського. 

За результатами дослідження виявилось, що 61% українців продовжують довіряти президенту Зеленському, тоді як 33% довіри до глави держави не мають. Водночас фахівці прорахували баланс довіри-недовіри – він становить +28%.


Графік довіри до президента / КМІС

Соціологи порівняли два способи опитування: пряме запитання про довіру та метод "задуманого знайомого", тобто оцінку довіри абстрактної особи, яка могла вільно висловлювати свою думку.

Виявилося, що у другому випадку рівень довіри нижчий – 53% проти 61% при прямому запитанні.

Можна припустити, що реальний рівень довіри дещо нижчий, ніж показують прямі опитування. Проте меншою мірою це пов'язано зі страхом критикувати президента. Ймовірніше, люди дають "державницьку" відповідь – навіть якщо незадоволені, вони підтримують єдність у воєнний час,
– зазначили у КМІС.


Порівняння прямого запитання та через метод "задуманий знайомий" / Графік КМІС

Зазначимо, опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів по всіх території України, окрім окупованих територій.

Про що іще питали соціологи? 

  • Також соціологи КМІС запитали українців, чи достатньо в державі демократії, а саме: "Зараз, враховуючи війну, в Україні забагато чи замало демократії". 36% вважають, що в країні стільки демократії, скільки має бути в таких умовах. Ще 16% вважають, що демократії навіть забагато. При цьому третина українців (35%) вважають, що зараз демократії замало. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою,

  • КМІС також провів опитування щодо ударів по Росії – чи потрібні вони, чи мають підтримку серед українців і які цілі можна уражати. Абсолютна більшість українців підтримує удари по території Росії. 