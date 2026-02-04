Доверие к Зеленскому растет: украинцы поддерживают президента больше, чем не доверяют
- 61% украинцев доверяют президенту Зеленскому, тогда как 33% не доверяют.
- Опрос выявил, что уровень доверия снижается до 53% при использовании метода "задуманного знакомого".
Большинство украинцев сохраняют доверие к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тогда как 33% опрошенных не доверяют.
О результатах опроса сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).
Какой процент граждан доверяет Зеленскому?
В течение 23 – 29 января социологи провели опрос среди граждан Украины об отношении к Владимиру Зеленскому.
По результатам исследования оказалось, что 61% украинцев продолжают доверять президенту Зеленскому, тогда как 33% доверия к главе государства не имеют. В то же время специалисты просчитали баланс доверия-недоверия – он составляет +28%.
График доверия к президенту / КМИС
Социологи сравнили два способа опроса: прямой вопрос о доверии и метод "задуманного знакомого", то есть оценку доверия абстрактного лица, которое могло свободно высказывать свое мнение.
Оказалось, что во втором случае уровень доверия ниже – 53% против 61% при прямом вопросе.
Можно предположить, что реальный уровень доверия несколько ниже, чем показывают прямые опросы. Однако в меньшей степени это связано со страхом критиковать президента. Вероятнее, люди дают "государственнический" ответ – даже если недовольны, они поддерживают единство в военное время,
– отметили в КМИС.
Сравнение прямого вопроса и через метод "задуманный знакомый" / График КМИС
Отметим, опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров по всем территории Украины, кроме оккупированных территорий.
О чем еще спрашивали социологи?
Также социологи КМИС спросили украинцев, достаточно ли достаточно ли в государстве демократии, а именно: "Сейчас, учитывая войну, в Украине много или мало демократии". 36% считают, что в стране столько демократии, сколько должно быть в таких условиях. Еще 16% считают, что демократии даже много. При этом треть украинцев (35%) считают, что сейчас демократии мало. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением,
КМИС также провел опрос относительно ударов по России – нужны ли они, имеют ли поддержку среди украинцев и какие цели можно поражать. Абсолютное большинство украинцев поддерживает удары по территории России.