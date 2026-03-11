Зеленський розповів, чому США досі не підписали угоду про дрони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США досі не підписали дронову угоду. Він додав, що Білий дім поки офіційно не відмовився від закупівлі.

За словами президента, Україна досі чекає на підписання Drone Deal. Про ймовірну угоду повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Чому США не підписують угоду?

Коли іранські безпілотники почали загрожувати Близькому Сходу, Україна запропонувала партнерам свої технології у боротьбі з БпЛА.

Ми дійсно пропонували Сполученим Штатам, і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер. Ми пропонували Drone Deal, там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що завжди готовий до підписання угоди, незважаючи на відтермінування з боку США. Він додав, що така пропозиція була лише для Білого дому.

Нагадаємо, що в Axios повідомляли, що Україна пропонувала США свої технології для боротьби з іранськими дронами ще у 2025 році, але тоді американці не оцінили цю ініціативу. Українські методи є економічно вигіднішими, ніж дорогі американські системи перехоплення.

За словами президента, дронова угода сприятиме активному розвитку українських приватних компаній.

Як Україна допомагає США на Близькому Сході?