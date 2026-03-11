Зеленский рассказал, почему США до сих пор не подписали соглашение о дронах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США до сих пор не подписали дроновую сделку. Он добавил, что Белый дом пока официально не отказался от закупки.

По словам президента, Украина до сих пор ждет подписания Drone Deal. О вероятном соглашении сообщил Зеленский во время общения с журналистами.

Почему США не подписывают соглашение?

Когда иранские беспилотники начали угрожать Ближнему Востоку, Украина предложила партнерам свои технологии в борьбе с БпЛА.

Мы действительно предлагали Соединенным Штатам, и для нас это приоритет, это стратегический партнер. Мы предлагали Drone Deal, там действительно есть все наши соответствующие дроны, есть наши технологии,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что всегда готов к подписанию соглашения, несмотря на отсрочку со стороны США. Он добавил, что такое предложение было только для Белого дома.

Напомним, что в Axios сообщали, что Украина предлагала США свои технологии для борьбы с иранскими дронами еще в 2025 году, но тогда американцы не оценили эту инициативу. Украинские методы экономически выгоднее, чем дорогие американские системы перехвата.

По словам президента, дронова соглашение будет способствовать активному развитию украинских частных компаний.

Как Украина помогает США на Ближнем Востоке?