Поблизу Братислави перекинувся автобус з українцями: внаслідок ДТП є постраждалі
- У Словаччині автобус з українцями з'їхав з дороги та перекинувся через несприятливі погодні умови, постраждали дві пасажирки.
- Розпочато розслідування ДТП, тест водія на алкоголь був негативний.
У ніч на 16 грудня у Словаччині сталася ДТП: автобус, в якому перебували пасажири з України, з'їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії є постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар пресслужби МЗС України.
Які наслідки ДТП поблизу Братислави?
За даними Посольства України в Словаччині, ДТП сталася близько 3:00 на автомагістралі D1 у напрямку Братислави. В аварію потрапив автобус з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.
Через несприятливі погодні умови автобус з'їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України,
– додали в МЗС.
На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги.
За інформацією словацьких правоохоронців, двох пасажирок доправили до найближчих лікарень з легкими травмами. На щастя, інші пасажири медичної допомоги не потребували й згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.
Наразі за фактом ДТП вже розпочато розслідуванням. Правоохоронці також повідомили, що водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.
У МЗС наголосили, що справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині.
