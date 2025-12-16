Поблизу Братислави перекинувся автобус з українцями: внаслідок ДТП є постраждалі

У ніч на 16 грудня у Словаччині сталася ДТП: автобус, в якому перебували пасажири з України, з'їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар пресслужби МЗС України.

Читайте також Патрульні на смерть збили 6-річну дитину у Прилуках: поліцейську затримали

Які наслідки ДТП поблизу Братислави?

За даними Посольства України в Словаччині, ДТП сталася близько 3:00 на автомагістралі D1 у напрямку Братислави. В аварію потрапив автобус з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.

Через несприятливі погодні умови автобус з'їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України,

– додали в МЗС.

На місце події оперативно прибули служби екстреної допомоги.

За інформацією словацьких правоохоронців, двох пасажирок доправили до найближчих лікарень з легкими травмами. На щастя, інші пасажири медичної допомоги не потребували й згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.

Наразі за фактом ДТП вже розпочато розслідуванням. Правоохоронці також повідомили, що водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.

У МЗС наголосили, що справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині.

Аварії та ДТП: останні новини