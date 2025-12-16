Вблизи Братиславы перевернулся автобус с украинцами: в результате ДТП есть пострадавшие
- В Словакии автобус с украинцами съехал с дороги и перевернулся из-за неблагоприятных погодных условий, пострадали две пассажирки.
- Начато расследование ДТП, тест водителя на алкоголь был отрицательный.
В ночь на 16 декабря в Словакии произошло ДТП: автобус, в котором находились пассажиры из Украины, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Украины.
Какие последствия ДТП вблизи Братиславы?
По данным Посольства Украины в Словакии, ДТП произошло около 3:00 на автомагистрали D1 в направлении Братиславы. В аварию попал автобус с украинской регистрацией, который перевозил пассажиров из Украины.
Из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находилось 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины,
– добавили в МИД.
На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи.
По информации словацких правоохранителей, двух пассажирок доставили в ближайшие больницы с легкими травмами. К счастью, другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.
Сейчас по факту ДТП уже начато расследование. Правоохранители также сообщили, что водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат.
В МИД отметили, что дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии.
