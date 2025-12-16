Вблизи Братиславы перевернулся автобус с украинцами: в результате ДТП есть пострадавшие

В ночь на 16 декабря в Словакии произошло ДТП: автобус, в котором находились пассажиры из Украины, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Украины.

Какие последствия ДТП вблизи Братиславы?

По данным Посольства Украины в Словакии, ДТП произошло около 3:00 на автомагистрали D1 в направлении Братиславы. В аварию попал автобус с украинской регистрацией, который перевозил пассажиров из Украины.

Из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находилось 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины,

– добавили в МИД.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи.

По информации словацких правоохранителей, двух пассажирок доставили в ближайшие больницы с легкими травмами. К счастью, другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.

Сейчас по факту ДТП уже начато расследование. Правоохранители также сообщили, что водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат.

В МИД отметили, что дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии.

