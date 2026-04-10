Допомога від Німеччини: хто з українців може отримати 1300 доларів та на що саме

Німеччиина прожовжує підтримувати українців у період війни. Так, країна долучилася до ініціативи, яка допоможе підприємцям із кількох територіальних громад.

Хто з українців може отримати нову фінансову допомогу?

Про те, на що можна буде витратити гроші, йдеться в повідомленні благодійного фонду.

Так, фонд "Мирне Nebo" разом з міжнародною ініціативою JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) запускають нову програму підтримки. Ініціативу реалізують за фінансової допомоги Німеччини.

Мета програми – підтримати самозайнятих осіб та малий бізнес. Однак гроші надаватимуть лише українцям з Харківської та Височанської територіальних громад.

Сума гранту складає 59 тисяч гривень (або трохи більше 1,3 тисячі доларів). 80% від усіх коштів можна витратити на обладнання, ще 20% – на розхідні матеріали. У програму також заклали додаткові тренінги та індивідуальні консультації для переможців.

Щоб взяти участь потрібно:

бути самозайнятою особою чи ФОПом;

бути готовим до звітування щодо витрачених коштів;

створити відеовізитівку.

А також гроші надаватимуть таким категоріям українців:

ВПО;

одинокі батьки;

ветерани;

домогосподарства, що постраждали від війни;

люди з інвалідністю;

домогосподарства, якщо там є людина з інвалідністю;

домогосподарства, де є вагітна жінка;

домогосподарства, де є немовля до 6 місяців;

домогосподарства з низьким рівнем доходу.

На що не можна буде витратити допомогу?

У фонді пояснюють, що важливо дотримуватись вимог, які пропонують грантодавці. Тобто витратити гроші на купівлю землі чи майна не можна. Заборонено також із коштів цього гранту купувати:

медичне обладнання;

військове обладнання;

системи відеоспостереження;

спецзасоби, якими користуються силові структури;

ігрове обладнання;

алкогольні чи тютюнові вироби;

ювелірні вироби чи дорогі речі;

ліки та медичні препарати;

добрива чи пестициди.

Так, у повідомленні наголосили, що фінансова допомога надається виключно на підтримку та розвиток власної справи.

Який грант можуть отримати українці від Чехії?

Так, на ресурсі "Людина в біді" від однойменної чеської благодійної організації теж йдеться про програму підтримки для українців.

Ініціативу реалізують за фінансового забезпечення від Швейцарії. А розрахована програма на фізичних осіб, які мають економічні обмеження, але хотіли б почати власну справу.

Так, на розвиток та створення підприємства, українцям надаватимуть до 4 тисяч доларів США.

Географія проєкту охоплює частину Дніпропетровської та Харківської областей. А перевагу для фінансування надаватимуть:

особам, які мають інвалідність;

ВПО;

одиноким батькам чи опікунам;

людям віком 50+ або 60+;

ветеранам;

представникам етнічних меншин.

Якщо українця відберуть на таку програму, він отримає гроші у 2 частини. Перша з них складає 30% і надходить відразу після укладання угоди між переможцем програми та організацією "Людина в біді". Друга частина складає 70% і надається після того, як бізнес зареєструє факт підприємницької діяльності.

