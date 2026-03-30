12 годин роботи на день і лише 1 вихідний: чому Дерипаска пропонує змінити робочий графік Росії

Російський олігарх заявив про необхідність змінити графік роботи в країні – запровадити 6-денний робочий тиждень із 12-годинним робочим днем. Водночас у деяких регіонах працівники вже готуються до страйків через невиплату зарплат.

Скільки днів працюватимуть росіяни?

Про те, які норми робочого часу потрібно встановити в Кремлі, пишуть "Риа Новости".

Дивіться також Путін передумав економити: Росія може наростити витрати на війну в Україні

Так олігарх, мільярдер та один із найбільш багатих людей Росії – Олег Дерипаска закликав громадян переходити на шестиденний робочий тиждень. Водночас на його думку, змінити потрібно й години роботи – з 8 до 20. За таких умов працювати доведеться 12 годин.

Зауважте! Нині в Росії діє 8-годинний робочий день. Рішення ухвалили ще 1917 року.

Олігарх пояснює ідею тим, що світ змінюються і йде трансформація. Зміни "від глобальних можливостей до регіональних, з усілякими обмеженнями" потрібно пройти зокрема росіянам.

Дерипаска зазначає, що запропонований графік допоможе населенню адаптуватися та прийняти оновлення швидше. Водночас він пояснив, що в Росії є національна особливість: у важкі часи люди об'єднуються, збираються та починають більше працювати.

Що ще відомо про роботу в Росії?

Напередодні Служба зовнішньої розвідки повідомляла про кризу для російського бізнесу. За опитуванням 95% підприємців розповіли про погіршення ситуації. Ще 75% зазнчили, що у 2026 році з'явилися ускладнення.

68,7% респондентів зафіксували падіння виручки й ще 5,5% – закрили власну справу.

Заборгованість із заробітної плати лише в січні 2026 року сягнула 1,86 мільярда рублів, причому 40,7% цієї суми утворилося саме в січні,

– йдеться в повідомленні.

Водночас у розвідці додали, що найбільше проблем із невиплатою зарплат мають:

будівельна галузь – 42%;

переробка сировини – 31,1%;

видобуток корисних копалин – 11%.

Щодо шахтарів – окрема ситуація. Їм виплачували повноцінну зарплату ще в грудні 2025 року. У лютому 2026 року – виплат не було взагалі. Через це зростає соціальна напруга. Так, у місті Воркута працівники одного з підприємств уже готуються до страйків.

Що потрібно знати про економіку Росії у 2026 році?