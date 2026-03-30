Сколько дней будут работать россияне?

О том, какие нормы рабочего времени нужно установить в Кремле, пишут "Риа Новости".

Так олигарх, миллиардер и один из самых богатых людей России – Олег Дерипаска призвал граждан переходить на шестидневную рабочую неделю. В то же время по его мнению, изменить нужно и часы работы – с 8 до 20. При таких условиях работать придется 12 часов.

Заметьте! Сейчас в России действует 8-часовой рабочий день. Решение приняли еще в 1917 году.

Олигарх объясняет идею тем, что мир меняются и идет трансформация. Изменения "от глобальных возможностей до региональных, со всевозможными ограничениями" нужно пройти в том числе россиянам.

Дерипаска отмечает, что предложенный график поможет населению адаптироваться и принять обновления быстрее. В то же время он объяснил, что в России есть национальная особенность: в трудные времена люди объединяются, собираются и начинают больше работать.

Что еще известно о работе в России?

Накануне Служба внешней разведки сообщала о кризисе для российского бизнеса. По опросу 95% предпринимателей рассказали об ухудшении ситуации. Еще 75% отметили, что в 2026 году появились осложнения.

68,7% респондентов зафиксировали падение выручки и еще 5,5% – закрыли собственное дело.

Задолженность по заработной плате только в январе 2026 года достигла 1,86 миллиарда рублей, причем 40,7% этой суммы образовалось именно в январе,

– говорится в сообщении.

В то же время в разведке добавили, что больше всего проблем с невыплатой зарплат имеют:

строительная отрасль – 42%;

переработка сырья – 31,1%;

добыча полезных ископаемых – 11%.

По шахтерам – отдельная ситуация. Им выплачивали полноценную зарплату еще в декабре 2025 года. В феврале 2026 года – выплат не было вообще. Из-за этого растет социальное напряжение. Так, в городе Воркута работники одного из предприятий уже готовятся к забастовкам.

