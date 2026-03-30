Сколько дней будут работать россияне?
О том, какие нормы рабочего времени нужно установить в Кремле, пишут "Риа Новости".
Смотрите также Путин передумал экономить: Россия может нарастить расходы на войну в Украине
Так олигарх, миллиардер и один из самых богатых людей России – Олег Дерипаска призвал граждан переходить на шестидневную рабочую неделю. В то же время по его мнению, изменить нужно и часы работы – с 8 до 20. При таких условиях работать придется 12 часов.
Заметьте! Сейчас в России действует 8-часовой рабочий день. Решение приняли еще в 1917 году.
Олигарх объясняет идею тем, что мир меняются и идет трансформация. Изменения "от глобальных возможностей до региональных, со всевозможными ограничениями" нужно пройти в том числе россиянам.
Дерипаска отмечает, что предложенный график поможет населению адаптироваться и принять обновления быстрее. В то же время он объяснил, что в России есть национальная особенность: в трудные времена люди объединяются, собираются и начинают больше работать.
Что еще известно о работе в России?
Накануне Служба внешней разведки сообщала о кризисе для российского бизнеса. По опросу 95% предпринимателей рассказали об ухудшении ситуации. Еще 75% отметили, что в 2026 году появились осложнения.
68,7% респондентов зафиксировали падение выручки и еще 5,5% – закрыли собственное дело.
Задолженность по заработной плате только в январе 2026 года достигла 1,86 миллиарда рублей, причем 40,7% этой суммы образовалось именно в январе,
– говорится в сообщении.
В то же время в разведке добавили, что больше всего проблем с невыплатой зарплат имеют:
- строительная отрасль – 42%;
- переработка сырья – 31,1%;
- добыча полезных ископаемых – 11%.
По шахтерам – отдельная ситуация. Им выплачивали полноценную зарплату еще в декабре 2025 года. В феврале 2026 года – выплат не было вообще. Из-за этого растет социальное напряжение. Так, в городе Воркута работники одного из предприятий уже готовятся к забастовкам.
Что нужно знать об экономике России в 2026 году?
Бюджет Кремля трещит по швам, ведь оборонные расходы превышают поступления. В частности Россия начала бороться с "теневой экономикой". В стране считают, что так удастся увеличить доходы. За год планируют получать на 7,6 – 10 миллиардов долларов больше.
В частности влияние на экономику России в 2026 году имеет война в Иране. Обострение конфликта на Ближнем Востоке создало выгодные условия для продажи российской нефти. В то же время это связано с решением Трампа о снятии некоторых санкций с Путина. Якобы именно так удастся урегулировать ситуацию на топливном рынке и стабилизировать цены.
В то же время для 24 Канала Олег Гетман рассказал, что поступления в бюджет России от продажи нефти не спасут экономику страны. Речь идет не о существенных суммах заработка. Поскольку финансовое положение Москвы давно движется к катастрофе, эти деньги не помогут.