Скільки днів працюватимуть росіяни?
Про те, які норми робочого часу потрібно встановити в Кремлі, пишуть "Риа Новости".
Так олігарх, мільярдер та один із найбільш багатих людей Росії – Олег Дерипаска закликав громадян переходити на шестиденний робочий тиждень. Водночас на його думку, змінити потрібно й години роботи – з 8 до 20. За таких умов працювати доведеться 12 годин.
Зауважте! Нині в Росії діє 8-годинний робочий день. Рішення ухвалили ще 1917 року.
Олігарх пояснює ідею тим, що світ змінюються і йде трансформація. Зміни "від глобальних можливостей до регіональних, з усілякими обмеженнями" потрібно пройти зокрема росіянам.
Дерипаска зазначає, що запропонований графік допоможе населенню адаптуватися та прийняти оновлення швидше. Водночас він пояснив, що в Росії є національна особливість: у важкі часи люди об'єднуються, збираються та починають більше працювати.
Що ще відомо про роботу в Росії?
Напередодні Служба зовнішньої розвідки повідомляла про кризу для російського бізнесу. За опитуванням 95% підприємців розповіли про погіршення ситуації. Ще 75% зазнчили, що у 2026 році з'явилися ускладнення.
68,7% респондентів зафіксували падіння виручки й ще 5,5% – закрили власну справу.
Заборгованість із заробітної плати лише в січні 2026 року сягнула 1,86 мільярда рублів, причому 40,7% цієї суми утворилося саме в січні,
– йдеться в повідомленні.
Водночас у розвідці додали, що найбільше проблем із невиплатою зарплат мають:
- будівельна галузь – 42%;
- переробка сировини – 31,1%;
- видобуток корисних копалин – 11%.
Щодо шахтарів – окрема ситуація. Їм виплачували повноцінну зарплату ще в грудні 2025 року. У лютому 2026 року – виплат не було взагалі. Через це зростає соціальна напруга. Так, у місті Воркута працівники одного з підприємств уже готуються до страйків.
Що потрібно знати про економіку Росії у 2026 році?
Бюджет Кремля тріщить по швах, адже оборонні витрати переважають надходження. Зокрема Росія почала боротись із "тіньовою економікою". У країні вважають, що так вдасться збільшить прибутки. За рік плануюють отримувати на 7,6 – 10 мільярдів доларів більше.
Зокрема вплив на економіку Росії у 2026 році має війна в Ірані. Загострення конфлікту на Близькому Сході створило вигідні умови для продажу російської нафти. Водночас це пов'язано з рішенням Трампа про зняття деяких санкцій з Путіна. Нібито саме так вдасться врегулювати ситуацію на паливному ринку та стабілізувати ціни.
Водночас для 24 Каналу Олег Гетман розповів, що надходження в бюджет Росії із продажу нафти не врятують економіку країни. Йдеться не про суттєві суми заробітку. Оскільки фінансове становище Москви давно рухається до катастрофи, ці гроші не допоможуть.