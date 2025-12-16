Понад 600 тисяч без світла, один регіон – повністю: ворог знову атакував енергосистему
- Внаслідок російських атак на енергетичну систему України понад 600 тисяч абонентів залишилися без світла, зокрема повністю знеструмлена частина Донецької області.
- Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонти ускладнені через постійні обстріли, тому застосовуються графіки відключень світла.
У ніч на вівторок, 16 грудня, ворожа армія завдала нових ударів по енергетичній системі України у кількох областях. Особливо постраждали прифронтові та південні регіони.
Які наслідки російських атак?
Внаслідок атаки на енергооб'єкти на ранок була повністю знеструмлена підконтрольна частина Донецької області, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Також нові знеструмлення є на Дніпропетровщині та Миколаївщині.
Енергетики вже розпочали ремонти, щоб відновити електропостачання, але терміни завершення робіт прогнозувати складно.
Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, однак ремонти на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами. Попри небезпеку, енергетики працюють цілодобово,
– запевнили в Міненерго.
Найскладніша ситуація станом на 16 грудня залишається в Одеській та Донецькій областях.
На Одещині енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 334 тисяч споживачів, але без світла залишаються ще 278 тисяч абонентів.
У Донецькій області без світла перебувають ще 427 тисяч споживачів. ️
Важливо! Через складну ситуацію, яку викликали попередні російські обстріли, вранці довелося застосувати аварійні відключення на Харківщині. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень в області не діють
Яка ситуація в енергосистемі?
Енергетична система України зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих російських атак, тому працює в режимі підвищеного навантаження. Водночас споживання електроенергії залишається сезонно високим.
Через складну ситуацію в системі 16 грудня енергетики застосовують обмеження споживання світла у всіх регіонах країни:
- Діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів;
- Уведені графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні,
– наголосили в Укренерго.
Енергетики закликають обмежити користування потужними електроприладами та перенести енергомісткі процеси на нічні години за можливості, тобто після 23:00 години.
Зауважте! Графіки погодинних відключень світла можуть змінюватися протягом доби через зміни в енергосистемі. Оновлену інформацію можна знайти на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.
Як працюють над покращенням ситуації зі світлом?
Минулого тижня уряд ухвалив пакет рішень, покликаних стабілізувати ситуацію в енергетиці. Йдеться про більш збалансований розподіл навантаження між регіонами, скорочення тривалості відключень для побутових споживачів та підвищення надійності роботи енергосистеми в умовах воєнного стану.
Слід додати, що згідно з опитуванням, 57% респондентів вважають головною причиною відсутності світла російські обстріли. Водночас майже третина опитаних – 29% – покладають основну відповідальність на українську владу, вважаючи, що держава недостатньо якісно підготувалася до енергетичних викликів.
Такі дані наводить всеукраїнське опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології наприкінці листопада – у середині грудня 2025 року.