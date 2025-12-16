Понад 600 тисяч без світла, один регіон – повністю: ворог знову атакував енергосистему

У ніч на вівторок, 16 грудня, ворожа армія завдала нових ударів по енергетичній системі України у кількох областях. Особливо постраждали прифронтові та південні регіони.

Які наслідки російських атак?

Внаслідок атаки на енергооб'єкти на ранок була повністю знеструмлена підконтрольна частина Донецької області, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також В Україні немає жодної неушкодженої електростанції, – Зеленський

Також нові знеструмлення є на Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Енергетики вже розпочали ремонти, щоб відновити електропостачання, але терміни завершення робіт прогнозувати складно.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, однак ремонти на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами. Попри небезпеку, енергетики працюють цілодобово,

– запевнили в Міненерго.

Найскладніша ситуація станом на 16 грудня залишається в Одеській та Донецькій областях.

На Одещині енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 334 тисяч споживачів, але без світла залишаються ще 278 тисяч абонентів.

У Донецькій області без світла перебувають ще 427 тисяч споживачів. ️

Важливо! Через складну ситуацію, яку викликали попередні російські обстріли, вранці довелося застосувати аварійні відключення на Харківщині. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень в області не діють

Яка ситуація в енергосистемі?

Енергетична система України зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих російських атак, тому працює в режимі підвищеного навантаження. Водночас споживання електроенергії залишається сезонно високим.

Через складну ситуацію в системі 16 грудня енергетики застосовують обмеження споживання світла у всіх регіонах країни:

Діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів;

Уведені графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні,

– наголосили в Укренерго.

Енергетики закликають обмежити користування потужними електроприладами та перенести енергомісткі процеси на нічні години за можливості, тобто після 23:00 години.

Зауважте! Графіки погодинних відключень світла можуть змінюватися протягом доби через зміни в енергосистемі. Оновлену інформацію можна знайти на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.

Як працюють над покращенням ситуації зі світлом?