Ворожі атаки призвели до нових знеструмлень: кому вимикають світло
3 квітня, 11:00
Ворожі атаки призвели до нових знеструмлень: кому вимикають світло

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російські атаки пошкодили енергооб'єкти України, спричинивши відключення електроенергії у шести областях.
  • В Україні діють обмеження на постачання електрики для промисловості та населення через попередні атаки, а споживання електроенергії знизилося на 7,9% в порівнянні з попереднім днем.

У ніч на п'ятницю, 3 квітня, російська армія продовжила бити по енергетичній інфраструктурі України. Як наслідок, постраждали енергооб'єкти у шести регіонах держави.

В яких регіонах знеструмлення? 

На ранок енергетики зафіксували нові знеструмлення у прифронтових та прикордонних областях, повідомили в Укренерго

Без світла залишилася частина споживачів у таких регіонах: 

  • Сумська;
  • Харківська;
  • Чернігівська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • та Запорізька область. 

У тих районах, де достатньо безпечно для працівників, одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи. 

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, 
– наголосили в Міненерго

Важливо! Водночас через негоду на ранок повністю або частково без світла залишилися споживачі у 4 населених пунктах Полтавщини. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням енергопостачання для клієнтів. 

Кому відключають світло 3 квітня? 

Через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру у п'ятницю по всій Україні обмежують постачання електрики: 

Через ці обмеження споживання електроенергії в Україні в п'ятницю знизилося. На ранок його рівень був на 7,9% нижчим, нім у четвер. 

Однак Укренерго радить все одно ощадливо споживати електроенергію, зважаючи на погодні умови. 

Ощадливо використовуйте електроенергію протягом усієї доби. Максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірній період максимального споживання – з 18:00 до 22:00, 
– закликають енергетики. 

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а відповідно і графіки відключень теж. Тривалість ймовірних знеструмлень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні. 

Які ще наслідки російських атак 3 квітня? 

  • Вранці 3 квітня російські війська атакували Херсон, скинувши вибухівку з безпілотника на маршрутне таксі в Дніпровському районі міста. Удар стався близько 8:30. Унаслідок атаки поранення дістали семеро людей, усіх госпіталізували. Стан 51-річного водія оцінюють як важкий.

  • Також приблизно о 9:05, ворог завдав ще одного удару – цього разу по Сумах. Безпілотник типу "Молнія" влучив у будівлю одного з торгівельних центрів у центрі міста. Пошкоджено фасад і скління. За попередніми даними, четверо людей отримали поранення, їхній стан неважкий.

  • Уночі 3 квітня під атакою опинився й Харків. Російські дрони вдарили по різних районах міста, зокрема Новобаварському та Основ’янському. Унаслідок обстрілів виникли пожежі та зафіксовані руйнування. Є постраждалі, серед них – 8-річна дитина.