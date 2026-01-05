Ворог вдарив по енергетиці: три регіони постраждали, одне місто знеструмлене повністю
- Російська армія вдарила по енергооб'єктах у кількох регіонах України, повністю знеструмивши місто Славутич.
- Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися, але енергетики, які їх виконують, також піддаються обстрілам; застосовуються графіки відключення світла.
Російська армія у ніч на понеділок, 5 січня, вдарила ракетами та дронами по енергооб'єктах у кількох регіонах України. Внаслідок обстрілів одне з міст на півночі країни знеструмлене повністю.
Які наслідки ворожої атаки?
Внаслідок нічної атаки на ранок були знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій та Чернігівській областях, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Атака на Україну 165 БпЛА та ракетами: куди влучив ворог і скільки збила ППО
Також повністю без світла після ворожих ударів 5 січня залишилося місто Славутич, що адміністративно входить до складу Київщини.
Аварійно-відновлювальні роботи почалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання в інших регіонах,
– заявили в Укренерго.
Окрім того, росіяни завдали удару по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області, додали в Міненерго.
Важливо! Енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам, але й самі потрапляють під обстріли. Так, за даними Міненерго, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада "Харківобленерго" атакував ворожий БПЛА, однак обійшлося без постраждалих.
Що відомо про ситуацію в Славутичі?
У Славутичі після знеструмлення усі об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення, у місті є тепло та вода.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник розповів, що у місті після російської атаки без світла залишилися майже 8,5 тисяч родин.
Обʼєкти соціальної сфери перейшли на роботу від генераторів та батарей. Звʼязок та інтернет наявний. Місто тримається і працює,
– наголосив Калашник.
За його словами, у Славутичі розгорнули "Пункти незламності", а поліцію та ДСНС перевели на посилений режим роботи.
Зауважте! У Чернігівському обленерго підтвердили, що внаслідок російської атаки були пошкоджені кілька важливих енергооб'єктів в області, що й призвело до знеструмлення Славутича. Фактично місто є частиною Чернігівської області, але адміністративно підпорядковується владі Київської області.
Яка ситуація в енергосистемі?
Через попередні масовані ракетні та дронові удари по енергетичній інфраструктурі в більшості регіонів України 5 січня діють обмеження на споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу запроваджені графіки обмеження потужності, а для населення та інших споживачів застосовуються погодинні відключення світла.
Водночас попит на електроенергію знову зростає. Сьогодні станом на 9:30 рівень споживання був на 1,3% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 2 січня. Основна причина – похолодання, яке охопило більшість регіонів країни порівняно з кінцем минулого тижня.
У регіонах, де діють погодинні відключення, енергетики наголошують на необхідності економного використання електроенергії. Споживачів закликають по можливості мінімізувати використання потужних електроприладів і переносити енергомісткі процеси на нічний час – після 23:00. Раціональне споживання допоможе скоротити тривалість вимушених знеструмлень.