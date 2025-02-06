Коли країни Балтії повністю відключаться від російської енергосистеми

Литва, Латвія та Естонія завершують процес переходу з російської енергосистеми на європейську. Фінальні кроки мають бути зроблені уже на цих вмхідних.

До чого призведе від'єднання від російської енергосистеми

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас каже, що це відключення важливий крок в забезпеченні безпеки країн Балтії, повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Жигімантас Вайчюнас Міністр енергетики Литви Зараз ми позбавляємо Росію можливості використовувати енергосистему як інструмент геополітичного шантажу. Росія могла використовувати енергію як зброю, створюючи ризик незапланованих перебоїв у постачанні електроенергії через політичні рішення.

Уже цієї суботи о 7 ранку (за Гринвічем) вказані країни перейдуть у "ізольований режим". Загалом він триватиме 24 години.

Ми повинні провести низку тестів, щоб запевнити Європу, що ми є стабільною енергетичною системою,

– сказав голова литовського державного оператора електромереж Litgrid Рокас Масюліс.

Зверніть увагу! Відключення вплине на Калінінград. Він також "втратить зв'язок" з російською енергосистемою.