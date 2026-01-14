Чи загрожує столиці дефіцит бензину: адміністрація Києва відповіла на питання

Попри масштабні відключення світла, Києву не загрожує дефіцит бензину. Зокрема цьому сприять різні причини.

Чи будуть у Києві проблеми з бензином?

Детальніше про ситуацію розказав виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає 24 Канал з посиланням на трансляцію КВМА.

На зустрічі з представниками наших мереж паливних, ми отримали інформацію про те, що логістика відпрацьована, на відміну від 2022 року, коли різко припинилось виробництво на території України пального,

– сказав Петро Пантелеєв.

Він зокрема розповів такі подробиці:

логістика відпрацьована; пальне доставляється різними шляхами; автозаправочні станції мають генераторні потужності.

Зауважте! Тому ніякого ажіотажу з пальним бути не може

Також провели зустріч із торговими мережами заздалегідь. Більшість торгових мереж, переважно більшість фактично також мають резервне живлення.

І більшість великих супермаркетів є на мапі як пункти незламності. І КВМА вдячна бізнесу за це.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області залишається складна ситуація з енергосистемою. Про це повідомили у Міненерго.

Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни,

– написали у відомстві.

Але найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.

Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють,

нагадали у Міненерго.

Важливо! Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Що ще відомо про пальне в Україні?