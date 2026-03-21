Найбільша загроза в історії: як війна на Близькому Сході штовхає світ до енергокризи

Війна в Ірані спричинила найсерйозніший енергетичний шок за всю історію. Для повного відновлення поставок нафти та газу з Перської затоки може знадобитися 6 місяців або навіть більше.

Що відомо про масштаби кризи?

Деталі для Financial Times розповів голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. Він назвав конфлікт "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії".

Раніше Бірол допоміг Європі розібратися з газовою кризою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер же він опинився в центрі зусиль щодо збереження енергопостачання після ескалації на Близькому Сході.

Обсяг газу, постачання якого зупинили через бойові дії в Ірані, удвічі більший за втрати Європи від Росії у 2022 році.

А втрати нафти вже перевищили рівень подвійного шоку 1970-х років, після якого світ зіткнувся з рецесією і дефіцитом палива.

За словами голови МЕА, політики та ринки все ще недооцінюють масштаби кризи. Ба більше, проблема поглиблюватиметься з кожним днем, доки потоки енергоносіїв із Близького Сходу, який експортує 20% світової нафти та СПГ, будуть паралізовані фактичною іранською блокадою Ормузької протоки.

Люди розуміють, що це серйозний виклик, але я не впевнений, що глибина та наслідки ситуації добре усвідомлені,

– сказав експерт.

Навіть якщо конфлікт завершиться, а протоку знову відкриють, швидко відновити видобуток не вдасться. Частина нафтових і газових об'єктів пошкоджена або зупинена, тож одні з них запрацюють не раніше ніж за пів року, а інші – ще пізніше.

Нагадаємо, минулого тижня МЕА оголосило про випуск 400 мільйонів барелів (20%) зі світових запасів для пом'якшення дефіциту. Окрім того, Бірол уже провів переговори з Канадою, Мексикою, Бразилією, Норвегією та іншими країнами щодо збільшення видобутку, проте це не розв'яже проблему втрати енергоносіїв з Близького Сходу.

Що відбувається з цінами на нафту?