За вихідні в банках та на чорному ринку валюти суттєво додали в ціні: лише долар подорожчав на 16 копійок. Натомість в обмінниках тенденція навпаки на спад – євро рекордно обвалилося на понад 60 копійок, а долар – на майже 40 копійок.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 13 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,32 гривні (+12 копійок проти 10 жовтня) та продаж по 41,87 гривні (+16 копійок). Дивіться також Без надії на перерахунок: у яких випадках гроші за холодні батареї не повернуть Купівля євро проходить по 47,97 гривні (+17 копійок), продаж – по 48,70 гривні (+10 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (+10 копійок), а продати по 41,59 гривні (+4 копійки).

(+10 копійок), а продати по (+4 копійки). Купівля євро по 48,53 гривні (+18 копійок), а продаж по 48,76 гривні (+21 копійка). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-38 копійок), а продають по 41,65 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-38 копійок), а продають по (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 47,62 гривні (-61 копійка), а продають по 48,90 гривні (-2 копійки). Який курс валют очікувати на ринку? Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, на ринку цього тижня головну роль "виконуватиме" НБУ. Режим "керованої гнучкості", який ми вважаємо оптимальним для ринку в умовах війни, триватиме надалі.

Додатковим фактором того, що ринок буде стабільним, – це рівень споживчих цін, який зовсім не демонструє шаленого ривка вгору.

На цей тиждень очікується, що на міжбанку вартість обох валют буде: 41,2 – 41,6 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро. Натомість на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривень за євро та 41,25 – 41,65 гривні за долар.