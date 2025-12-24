Перед Різдвом долар впав нижче ніж 42 гривні: де ціна опустилася

Дивіться також Наступного року передбачимо нові програми прямої підтримки громадян, – Зеленський

Економіст Олег Гетман наголошує у коментарі для 24 Каналу, що зараз не варто масово купувати долари перед святами, бо стрімкого зростання курсу не очікується. Він радить не тримати всі накопичення в одній валюті, а розподіляти їх між доларами, євро та військовими облігаціями для кращого захисту коштів.

Натомість за словами банкірка з Глобус Банку Тараса Лєсового, коливання курсу євро мають ситуативний характер і не свідчать про довготривале здорожчання, тому поспішати з купівлею євро не варто. Він пояснює, що різниця між курсами купівлі та продажу не є значною, що обмежує можливості для вигідних спекуляцій.