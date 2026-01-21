Не лише гроші: Данія посилює допомогу у відповідь на енергетичний терор Росії

Фонд енергетичної підтримки України зростає. Данія оголосила про виділення додаткової грошової допомоги для енергетики, щоб допомогти українцям пережити зиму.

Скільки коштів виділяє Данія?

Копенгаген виділяє ще 150 мільйонів данських крон (або 20 мільйонів євро) із коштів допомоги розвитку, передає 24 Канал з посиланням на посольство Данії в Україні.

Росія посилює удари по інфраструктурі України, відповідно, підтримка з боку Данії також зростає,

– йдеться в повідомленні.

Фінансову підтримку Данія спрямує за кількома напрямками:

у Фонд підтримки енергетики України, що відповідає за закупівлю енергообладнання – 80 мільйонів данських крон;

через організацію UNOPS Ukraine and East Europe на обладнання для захисту енергооб'єктів – 30 мільйонів данських крон;

через партнерів, які можуть якнайшвидше забезпечити Україну екстреною допомогою – ще 40 мільйонів данських крон.

На додачу до цього Данія передала вживане електрообладнання, яке використовувалося на станції Аснес, що у Калундборзі. Воно особливо важливе для України, оскільки ці компоненти потрібні, але знайти їх складно – деякі елементи старих типів постачають дуже довго, а інші – не випускають зараз взагалі.

Данія підтримує довгострокову безпеку України, але також дбає про те, щоб українські родини жили в теплі протягом зими, хоча в країні триває війна. Данія підтримує українців, які живуть у реальності, яка є дуже далекою від данської,

– наголосили в посольстві.

Хто ще надсилає допомогу?

Раніше стало відомо про додаткову фінансову підтримку Нідерландів для енергетичного сектору України. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що Україна отримає 23 мільйонів євро.

Ці кошти спрямують на забезпечення критичних потреб енергетичного сектору України:

фінансування закупівель газу;

терміновий ремонт електростанцій;

постачання енергообладнання, яке виготовляють нідерландські компанії, зокрема, генераторів та кабелів.

Разом із цією додатковою підтримкою загальний обсяг допомоги Нідерландів енергетичній сфері України складе у 2026 році 133 мільйони євро.

Важливо! Також наступного тижня Ірландія має надіслати 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

