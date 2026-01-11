У ДТЕК назвали нинішню ситуацію зі світлом найважчою за цю зиму
- Українська енергосистема зазнала серйозних проблем через атаки на Дніпропетровщині та Київщині, а також негоду, що спричинило найскладнішу кризу зі світлом цієї зими.
- В Дніпропетровській області, окрім Криворіжжя, спостерігалися масштабні відключення електроенергії, але поступово відновлюють постачання, зокрема для критичної інфраструктури.
Українська енергосистема переживає найскладніший період за цю зиму. Відключення діють у Києві, області, на Дніпропетровщині. Натомість в Запорізькій області після повного знеструмлення вдалося частково відновити світло.
Чому в Україні зараз найважча ситуація зі світлом?
Після того як росіяни атакували Дніпропетровщину та Київщину, в цих областях з'явилися проблеми з передачею електроенергії. Крім того, внаслідок негоди додалися пошкодження мережі, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Зараз — найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму,
– зазначили в ДТЕК.
Які регіони найбільше страждають через відсутність електропостачання:
- У Дніпрі та області зафіксували проблеми з передачею світла після ударів по високовольтній інфраструктурі,
- У Києві росіяни поцілили у генерацію в момент сильних холодів, тобто коли навантаження на енергосистему найвище,
- Через негоду долалися серйозні пошкодження енергосистеми у Київській області. Відомо, що майже 190 бригад працюють цілодобово для відновлення електропостачання.
Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині та Запоріжжі?
Внаслідок масштабної аварії в енергосистемі Дніпропетровська область залишилися без світла, окрім Криворіжжя, повідомили в ДТЕК.
На ранок неділі, 11 січня, в регіоні заживили критичну інфраструктуру, а у будинки жителів поступово повертають світло.
Робимо усе можливе, аби це сталося якнайшвидше,
– додали в ДТЕК.
Крім того, вночі була знеструмлена й Запорізька область. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Але згодом електропостачання вдалося відновити, насамперед для об'єктів критичної інфраструктури.
Де тривають відключення світла?
На Дніпропетровищині найбільше відключатимуть такі підгрупи – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. А для більшості світла не буде увечері – до 20:30, 22:00 чи навіть до півночі.
Станом на ранок 11 січня у Печерському, Голосіївському районах Києва, а також на Лівому березі діяли лише аварійні відключення. Натомість в області частина Броварського та Бориспільського районів залишаються без світла. Загалом в ДТЕК повідомили, що планується до 3-х відключень на добу.
Ще 10 січня в декількох областях України були запроваджені екстрені відключення електроенергії. Але енергетики змогли оперативно усунути проблему.