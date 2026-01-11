У ДТЕК назвали нинішню ситуацію зі світлом найважчою за цю зиму

Українська енергосистема переживає найскладніший період за цю зиму. Відключення діють у Києві, області, на Дніпропетровщині. Натомість в Запорізькій області після повного знеструмлення вдалося частково відновити світло.

Чому в Україні зараз найважча ситуація зі світлом?

Після того як росіяни атакували Дніпропетровщину та Київщину, в цих областях з'явилися проблеми з передачею електроенергії. Крім того, внаслідок негоди додалися пошкодження мережі, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Читайте також Частина Києва без тепла та води після атаки: коли налагодиться ситуація

Зараз — найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму,

– зазначили в ДТЕК.

Які регіони найбільше страждають через відсутність електропостачання:

У Дніпрі та області зафіксували проблеми з передачею світла після ударів по високовольтній інфраструктурі,

У Києві росіяни поцілили у генерацію в момент сильних холодів, тобто коли навантаження на енергосистему найвище,

Через негоду долалися серйозні пошкодження енергосистеми у Київській області. Відомо, що майже 190 бригад працюють цілодобово для відновлення електропостачання.

Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині та Запоріжжі?

Внаслідок масштабної аварії в енергосистемі Дніпропетровська область залишилися без світла, окрім Криворіжжя, повідомили в ДТЕК.

На ранок неділі, 11 січня, в регіоні заживили критичну інфраструктуру, а у будинки жителів поступово повертають світло.

Робимо усе можливе, аби це сталося якнайшвидше,

– додали в ДТЕК.

Крім того, вночі була знеструмлена й Запорізька область. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Але згодом електропостачання вдалося відновити, насамперед для об'єктів критичної інфраструктури.

Де тривають відключення світла?