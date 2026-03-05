Укр Рус
5 березня, 12:04
4
Оновлено - 12:07, 5 березня

Справи стали ще гірші: економіка Росії офіційно летить у прірву

Ірина Гайдук
Основні тези
  • ВВП Росії скоротився на 2,1% у січні 2026 року, а промислове виробництво зменшилося на 0,8% у річному вимірі.
  • Економічне зростання Росії сповільнюється через західні санкції, уповільнення внутрішнього попиту та дорогі кредити, а МВФ знизив прогноз зростання ВВП до 0,8% у 2026 році.

У Росії стрімке падіння економіки визнають вже навіть офіційно. Внутрішній валовий продукт (ВВП) країни скоротився у січні 2026 року на 2,1% у річному вимірі.

Як скоротився ВВП Росії? 

Про це в огляді "Про поточну ситуацію в економіці" повідомило Мінекономрозвитку Росії

Відомство пояснює зниження показника кількома факторами, звісно, не розкриваючи справжні причини спаду:

  • по-перше, минулого року у грудні, мовляв, була висока база зростання ВВП;
  • а по-друге, цьогоріч у січні було на два робочих дні менше, ніж минулого року.

Однак це не пояснює скорочення промислового виробництва, яке теж зафіксували у січні: 

  • Індекс промислового виробництва зменшився до -0,8% у річному вимірі після прискорення темпів зростання до 3,7% у грудні 2025-го.
  • Випуск обробної промисловості скоротився на 3,0% після зростання на 7,8% наприкінці минулого року.

До того ж у січні на цілих 16% впали обсяги будівельних робіт в Росії після зростання на 4,8% у попередньому місяці. Виправдання цьому Мінекономіки знайшло в погоді. 

У січні 2026 року фіксувалися значно нижчі температури, ніж у січні 2025 року, 
– сказали у відомстві. 

Важливо! Однак російський центробанк наприкінці січня 2026 року оптимістично залишив прогноз зростання ВВП у 2026 році незмінним в діапазоні від 0,5% до 1,5%..

Чому скорочується ВВП Росії? 

У 2023 – 2024 роках ВВП країни--агресорки стрімко зростав на 4,1% і 4,9% відповідно. Це зростання було підживлене значними державними витратами на оборонну промисловість для ведення війни проти України. 

Однак цей імпульс згас. І минулого року економіка Росії різко загальмувала та перейшла до стагнації, пише The Moscow Times. У 2025 році ВВП зріс лише на 1%. 

Це пояснюється цілим комплексом причин: 

  • розширенням західних санкцій;
  • уповільнення внутрішнього попиту;
  • дорогими кредитами тощо. 

Втім, російська влада не визнає масштабу проблеми і називає уповільнення економіки "керованим охолодженням" або "м’якою посадкою". А російський диктатор Володимир Путін наказав боротися з інфляцією. 

Відновити темпи зростання економіки та інвестиційної активності вже у 2026 році, 
– наказав Путін. 

Однак Мінекономіки почало песимістичніше дивитися на перспективи російської економіки, змістивши терміни її відновлення на 2027 рік.

Зауважте! Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році до 0,8%. Таким чином, економіка Росії зростатиме приблизно в чотири рази повільніше, ніж світова економіка (3,3%).

Що ще відомо про ситуацію в економіці Росії? 

  • Прокремлівські аналітики Центру макроекономічного аналізу попереджають, що російська економіка перебуває буквально на межі стагфляції – стану, коли зростання економіки майже зупиняється, а інфляція залишається високою.

  • Інвестиційна активність у країні падає вже другий квартал поспіль, а місцеві підприємства фактично стали заручниками банківської системи. Сьогодні заводи змушені витрачати майже 40% свого прибутку лише на обслуговування кредитів.

  • Прогнози на найближчі місяці також невтішні. За оцінками експертів, до липня 2026 року з високою ймовірністю російська економіка увійде в рецесію, і це падіння навряд чи буде коротким – триватиме понад рік.