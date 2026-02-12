Економіка Росії йде на дно: у Кремлі відкрито визнали провал

Війна проти України й висока інфляція значно тиснуть на економіку Росії. В уряді країни-агресорки вже відкрито закликали готуватися до подальшого погіршення економічної ситуації.

Як у Росії оцінюють економічну ситуацію?

Про це під час засідання комітету Держдуми заявив глава Мінекономрозвитку Росії Максим Решетніков, пише російське видання The Moscow Times.

За його словами, падіння темпів зростання стало "природною платою" за спроби стримати інфляцію.

Решетніков упевнений, що які б рішення не приймали зараз для порятунку економіки, вони можуть дати відчутний ефект не раніше, ніж через 6 – 9 місяців, а то й пізніше.

Відновлення темпів зростання можливе в кращому разі наприкінці 2026 року, але, найімовірніше, вже у 2027-му,

– заявив міністр.

Важливо! Уперше з 2020 року у російській економіці прогнозують скорочення інвестицій протягом року.

Як занепадають галузі економіки?

Дані Росстату чітко демонструють занепад у різних галузях економіки Росії.

Автопром обвалився на 25% – абсолютний рекорд падіння.

Металургія та легка промисловість стабільно йдуть "у мінус".

Харчова промисловість продемонструвала падіння вперше за 15 років.

Загалом спад зафіксували у 21 галузі із 28-ми, які відстежує Росстат.

У підсумку ВВП країни минулого року зріс усього на 1% – це майже в 5 разів менше, ніж роком раніше.

Уряд прогнозує зростання ВВП цього року на 1,3%, однак такий оптимізм поділяють не всі. МВФ очікує від російської економіки лише 0,8% зростання – у чотири рази менше, ніж середній показник у світі (3,3%),

– наголошує видання.

Тим часом найбільші компанії Росії вишикувалися в чергу за державними грошима:

"РЖД" ("Російські залізниці" просить 200 мільярдів через обвал вантажоперевезень;

Найбільший забудовник "Самолет" вимагає 50 мільярдів, щоб не збанкрутувати:

Металурги намагаються вибити хоча б 10 мільярдів через санкційний тиск.

Важливо! Світові аналітики теж не бачать можливостей для росту економіки Росії найближчим часом. Видання The Washington Post нещодавно писало, що російська економіка нині перебуває у найслабшому стані з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Які ще проблеми у Росії?