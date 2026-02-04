Війна повертається туди, звідки вона прийшла: Сибіга назвав війну Кремля провалом
- Андрій Сибіга заявив, що війна є невдачею Кремля, а російська економіка увійшла в глибоку рецесію з рекордним бюджетним дефіцитом у 21 мільярд доларів у 2025 році.
- Україна посилила удари по військових цілях на території Росії, завдавши збитків на 15 мільярдів доларів у 2025 році, і ця кампанія триватиме.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що чинні події не може назвати перемогою Росії. Ба більше, війна є невдачею Кремля.
Що розповів Сибіга про війну Кремля проти України?
Зокрема це відображається на економіці, про що міністр написав у соцмережі Х.
Росія не перемагає у війні проти України. Насправді ця війна є провалом для Москви.
Згідно зі словами Сибіги, російська економіка увійшла в глибоку рецесію. Сукупний бюджетний дефіцит російських регіонів у 2025 році сягнув рекордних 21 мільярда доларів. Це у вісім разів більше, ніж у 2023 році.
Також Москва не може зупинити падіння виробництва у 12 ключових галузях. Натомість вона підвищує податки. Торік у Росії закрилося на 15% більше підприємств, а ще 10% – перебувають на межі закриття.
Недостатньо продумане бюджетне планування Росії призведе до ще більших бюджетних розривів,
– написав Андрій Сибіга.
Розбіжність між цифрами Міністерства фінансів Росії та реальністю означатиме щонайменше на 25 мільярдів доларів менші нафтові надходження до російського бюджету у 2026 році.
Україна ж посилює кампанію глибоких ударів по законних військових цілях на території Росії. А у 2025 році було здійснено 719 таких ударів, які завдали збитків на 15 мільярдів доларів.
І ця кампанія триватиме. Війна повертається туди, звідки вона прийшла – до Росії. І це справедливо,
– заявив Сибіга.
Зауважте! Він додав, що для Путіна ситуація лише погіршуватиметься – як на полі бою, так і в економіці. А додатковий санкційний тиск, зокрема проти "тіньового флоту" Росії та енергетичного сектору є критично важливими.
Зокрема російська економіка слабша, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни в Україні. Про це пише The Washington Post.
Видобувна нафтова галузь Росії скочується у справжню кризу. А санкції проти Кремля лише прискорять цей процес.
Але ще до нових обмежень, російська економіка рухалася до рецесії. Проблема полягає зокрема у політиці Центробанку.
Що ще слід знати про стан російської економіки?
- Росія витрачає близько 10% всієї своєї економіки та приблизно половину загального бюджету на війну проти України. До того ж реальні військові видатки Росії в останні роки були до 66% більшими, ніж офіційно заявлялося.
- А упродовж 2026 року росіяни залишатимуться на роздоріжжі — між продовженням вливання ресурсів у війну або початком поступового згортання до напіввоєнного режиму. Водночас уряд вже активно реагує на проблеми в економіці Росії.