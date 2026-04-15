13 мільярдів доларів у тіні: як у Росії роками працювала шахрайська податкова схема
- У Росії виявили організоване злочинне угрупування, яке з 2023 року створило понад 4 тисячі фіктивних юридичних осіб і "зменшувало" податки.
- Через зниження зовнішнього попиту та інфляцію економіка Росії стикається з викликами, що призводить до уповільнення зростання ВВП, незважаючи на збільшення доходів від експорту нафти.
У Росії викрили податкову схему, яка коштувала бюджету 13 мільярдів доларів або 1 трильйон рублів. Шахраї продавали підроблені документи, за якими компанії роками виводили гроші "в тінь" через те, що сплачували менше податків.
Як у Росії викрили схему розтрат держбюджету?
Про те, яку суму недоотримала Москва через шахрайство, йдеться в матеріалі Bloomberg.
Слідчий комітет Росії виявив групу, яка працювала з 2023 року. Йдеться про організоване злочинне угрупування, що створило понад 4 тисячі юридичних осіб, які існували лише на папері без фактичного бізнесу. Так, вони продали на 40 тисяч організацій підроблені документи (рахунки-фактури).
Простішими словами компанії купували ці документи, аби не "світити" податковій реальні витрати й зменшити податки.
Загальна сума збитків для росбюджету від такої схеми – 1 трильйон рублів або 13,3 мільярда доларів. І як зазначає видання, для економіки країни, яка потерпає від зростаючого дефіциту, це вагомі гроші.
Зокрема виявили шахрайство через те, що Росія активно шукає шляхи для покриття фінансового дефіциту. Так, економіка Москви потерпає через воєнний час і в країні вирішили підвищити податок на додану вартість. Очевидно, через це місцеві компанії теж почали шукати обхідні шляхи.
Зауважте! У першому кварталі 2026 року дефіцит бюджету Росії склав 4,6 трильйона рублів. Як зазначають у Міністерстві фінансів країни, значення перевищує навіть цільовий показник держави на весь рік – 3,8 трильйона рублів.
Водночас відомо, що організаторів змови засудили за економічні злочини. Нині ж країна має встановити, хто саме отримував вигоду від шахрайської схеми.
Що відомо падіння економіки Кремля?
Напередодні у The Moscow Times писали, що директор Сбербанку Росії Михайло Матовников заявив про те, що економіка "не просто сповільнюється, а падає".
За словами очільника найбільшого банку Кремля, такі наслідки держава має через зменшення або відсутність зовнішнього попиту на місцеві товари. Йдеться зокрема про великі галузі Росії.
Але також причиною є інфляція. Щоб зменшити показник у Центробанку збільшили процентні ставки. Водночас на кінець 2025 року збільшення ВВП скоротилося до 1%, показник впав учетверо.
Бюджетного імпульсу чекати не доводиться, кредитний імпульс дуже обмежений, і ми отримуємо сильне приземлення економіки,
– додав Матовников.
Так варто врахувати й прибутки від імпорту нафти, які суттєво вплинули на бюджет країни та збільшили доходи галузі вдвічі. Однак навіть із цими додатковими грошима за підсумками року ВВП країни може додати лише 0,9 – 1,3%.
Що ще потрібно знати про економіку Росії?
З 2022 до 2025 років Росія витратила близько 130 мільярдів доларів, щоб купити підсанкційні західні товари. До 2030 року цей показник може збільшитись щонайменше на 6 мільярдів доларів. Однак основа в тому, що поки Кремль розповідає про адаптацію до санкцій, насправді обмеження мають суттєвий вплив на економіку країни.
Водночас із загостренням конфлікту на Близькому Сході та обмеженням Ормузької протоки, Росія отримала більший попит на власні нафторесурси. Завдяки тому що Трамп зменшував санкційне навантаження на країну, Москві вдалося заробити величезні суми через імпорт нафти.