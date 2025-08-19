Майже половина доларів США зберігається за кордоном: експорт валюти сягнув піку
- У першому кварталі 2025 року 45% усіх американських доларів перебувало за кордоном, із загальною вартістю 1,05 трильйона доларів.
Долар показав ріст за кордоном найбільше у 2008-2021 роках, з піком у 2020 році, проте з 2022 по 2025 рік запаси майже не росли через популярність цифрових платіжних систем та криптовалют.
США експортує нафту, літаки, автомобілі, ліки та багато інших товарів. Однак найціннішим американським експортом протягом десятиліть залишається долар.
Скільки доларів експортували США?
У першому кварталі 2025 року вартість усіх доларів за межами США досягла 1,05 трильйона. З усієї американської готівки в обігу 45% грошей перебуває за кордоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Econovis.
Зростання іноземних запасів долара відбувалося поступово.
- У 1970 році за кордоном знаходилось банкнот лише на 5,4 мільярда доларів.
- Проте за 5 десятиліть обсяг валюти зростав в середньому на 10% щороку.
- При цьому щорічне загальне зростання американської готівки в обігу було лише на рівні 7,2%.
Важливо! Нинішній пік обсягів долара за кордоном, на думку аналітиків, говорить про незмінну головну роль американської валюти у світовій торгівлі, а також у фінансах та заощадженнях.
Коли експорт долара зріс найбільше?
Найбільший стрибок експорту доларових купюр зафіксували у 2008-2021 роках.
- У 2028 році цьому посприяла глобальна фінансова криза, коли долар розглядали як "тиху гавань" для заощаджень.
- Під час пандемії коронавірусу у 2020 році відбувся пік зростання обсягів долара за кордоном – кількість банкнот збільшилась на 121 мільярд, встановивши рекордний приріст у 15%.
Проте з 2022 по 2025 рік запаси доларів за межами США майже не росли. Фахівці вбачають причину цього у кількох факторах:
- У США та за їх межами стрімко зросла популярність цифрових платіжних систем, а потреба в готівці зменшилась.
- Популярність криптовалют дала можливість здійснювати заощадження та міжнародні перекази у цифрових грошах.
- Окрім того, після років стрімкого збільшення готівкових запасів долара країни, ймовірно, досягли "стелі" у попиті на американську валюту.
Варто знати! Аналітики вважають, що падіння попиту на доларові банкноти за кордоном може говорити про переломний момент. Долар, вочевидь, і надалі лишатиметься світовою валютою, однак в епоху цифровізації популярність готівки сповільниться.
Яка позиція долара у світі:
- Сьогодні долар продовжує бути головною світовою валютою, у якій країни тримають свої резерви. Проте у Міжнародному валютному фонді вважають, що його стабільність під загрозою. Ризики для американської валюти зростають через геополітичну напруженість та новітні технології.
- Зокрема, довіру іноземних інвесторів долара як глобальної валюти підриває сумнівна і часто непередбачувана політика, яку проводить президент США Дональд Трамп. Втім, аналітики впевнені, що поки що ні євро, ні юань не можуть скласти гідну конкуренцію долару.