Перемовини у глухому куті: що не так з ціною на російську нафту
Країни G7 все ніяк не можуть дійти згоди щодо встановлення цінової стелі на російську нафту. Яку ціну пропонують та чому не вдається ухвалити рішення, читайте у тексті.
З 5 грудня 2022 року для сирої російської нафти, а з 5 лютого 2023 року – для нафтопродуктів, наберуть чинності обмеження країн G7 щодо експорту. Надання морських послуг покупцям, які контрактують нафту агресора вище встановленої цінової стелі, буде заборонено.
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Проблема тільки у тому, що цінову стелю країни й досі не встановили. Ще 23 листопада це рішення мали б ухвалити. Проте перемовини зайшли в глухий кут.
Історія перемовин
- Ще раніше ЄС обговорював цінову стелю на російську нафту в межах 65–70 доларів за барель. Вона значно вище за собівартість виробництва в Росії.
- Стало відомо, що Єврокомісія все ж запропонувала обмеження цін в обсязі 65 доларів за барель. Проте одні були за, а інші – проти.
- Після того, як кілька країн визнали стелю в 65 доларів надто високою для тиску на Москву, країни Євросоюзу обговорили ціну на експорт російської сирої нафти на рівні 62 доларів. Втім, і ця ціна не задовольнила усіх.
- Враховуючи, що Росія вже продає свою нафту зі знижкою, обговорювані ліміти вищі, ніж поточні ринкові ставки, які становлять близько 52 доларів.
Яку ціну пропонують різні країни
Ще раніше, у заяві глави Мінфіну США Джанет Єллен стеля цін на нафту з Росії встановлювалася на рівні 60 доларів за барель.
Країни Балтії та Польща заявили, що пропозиція у 65 доларів за барель доволі щедра для Росії. Вони підтримали заяву Володимира Зеленського щодо ціни на рівні 30 доларів за барель. Президент України вважає, що 60 –70 доларів – це "піддавки".
Натомість країни із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускати ціну нижче 70 доларів.Та й загалом, обмеження щодо цін будуть не для всіх. Такі країни, як Японія, Хорватія, Болгарія та інші (які не мають виходу до моря), матимуть ліцензії на здійснення транзакцій стосовно постачання сирої нафти з Росії. Ці транзакції будуть дозволені до 30 вересня 2023 року.
Чому країни не можуть різко знизити ціну
На сьогодні Росія постачає нафту на рівні цін в межах 65 – 70 доларів. За словами політолога Андрія Вігірінського, питання стелі ціни доволі проблемне.
- Якщо встановити граничну ціну на рівні 60 доларів, вона, скоріш за все, буде ще прийнятною для Росії, але вже не матиме для неї такого економічного ефекту.
- Утім, якщо подивитися на картину трохи ширше, а мова йде про обіцянку Росія обіцяла припинити постачати нафту, якщо обмеження ціни її не влаштує.
- Після рішення Саудівської Аравії про фактичне скорочення видобутку нафти додаткове випадання зі світового ринку ще 2 мільйонів барелів російської нафти приведе до зростання ціни на нафту.
- Ціна може подорожчати до рекордних 200 – 300 доларів.
Через це світові лідери не можуть поки дійти згоди щодо питання запровадження стелі цін на тому рівні, який є збитковим для бюджету Росії. А це – будь-яка ціна на нафту, нижча ніж 45 доларів.
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Якими будуть наслідки для Росії унаслідок обмеження ціни
У коментарі 24 каналу Олег Гетман, фахівець Економічної експертної платформи, пояснює, що ціна на рівні 60 доларів за барель – це не дорахування мільярдів доларів до російського бюджету.
Це значна санкція, враховуючи, що в російському бюджеті на цей рік закладено ціну у 80 доларів за барель, а на наступний рік цей показник зменшили до 75 доларів. Це призведе до недонадходжень багатьох трильйонів рублів до російського бюджету, що зменшить здатність Росії вести війну,
– додає експерт.
Проте існує думка, що Росії вдасться обійти санкції, а саме завдяки створеному країною-агресоркою тіньового флоту танкерів. Експерти не виключають і варіант того, що агресор спробує змішувати власну нафту з іншою, намагаючись приховати її походження.
Проте, за словами Олега Гетмана, у разі встановлення ціни на рівні близько 60 доларів за барель, агресору буде економічно невигідно створювати обхідні схеми, які також здешевлять вартість нафти.