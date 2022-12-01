Перемовини у глухому куті: що не так з ціною на російську нафту

Країни G7 все ніяк не можуть дійти згоди щодо встановлення цінової стелі на російську нафту. Яку ціну пропонують та чому не вдається ухвалити рішення, читайте у тексті.

З 5 грудня 2022 року для сирої російської нафти, а з 5 лютого 2023 року – для нафтопродуктів, наберуть чинності обмеження країн G7 щодо експорту. Надання морських послуг покупцям, які контрактують нафту агресора вище встановленої цінової стелі, буде заборонено.

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Проблема тільки у тому, що цінову стелю країни й досі не встановили. Ще 23 листопада це рішення мали б ухвалити. Проте перемовини зайшли в глухий кут.

Історія перемовин

Ще раніше ЄС обговорював цінову стелю на російську нафту в межах 65–70 доларів за барель. Вона значно вище за собівартість виробництва в Росії.

Стало відомо, що Єврокомісія все ж запропонувала обмеження цін в обсязі 65 доларів за барель. Проте одні були за, а інші – проти.

Після того, як кілька країн визнали стелю в 65 доларів надто високою для тиску на Москву, країни Євросоюзу обговорили ціну на експорт російської сирої нафти на рівні 62 доларів. Втім, і ця ціна не задовольнила усіх.

Враховуючи, що Росія вже продає свою нафту зі знижкою, обговорювані ліміти вищі, ніж поточні ринкові ставки, які становлять близько 52 доларів.

Яку ціну пропонують різні країни

Ще раніше, у заяві глави Мінфіну США Джанет Єллен стеля цін на нафту з Росії встановлювалася на рівні 60 доларів за барель.

Країни Балтії та Польща заявили, що пропозиція у 65 доларів за барель доволі щедра для Росії. Вони підтримали заяву Володимира Зеленського щодо ціни на рівні 30 доларів за барель. Президент України вважає, що 60 –70 доларів – це "піддавки".

Натомість країни із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускати ціну нижче 70 доларів.

Чому країни не можуть різко знизити ціну

Та й загалом, обмеження щодо цін будуть не для всіх. Такі країни, як Японія, Хорватія, Болгарія та інші (які не мають виходу до моря),з Росії. Ці транзакції будуть дозволені до 30 вересня 2023 року.

На сьогодні Росія постачає нафту на рівні цін в межах 65 – 70 доларів. За словами політолога Андрія Вігірінського, питання стелі ціни доволі проблемне.

Якщо встановити граничну ціну на рівні 60 доларів, вона, скоріш за все, буде ще прийнятною для Росії, але вже не матиме для неї такого економічного ефекту.

Утім, якщо подивитися на картину трохи ширше, а мова йде про обіцянку Росія обіцяла припинити постачати нафту, якщо обмеження ціни її не влаштує.

Після рішення Саудівської Аравії про фактичне скорочення видобутку нафти додаткове випадання зі світового ринку ще 2 мільйонів барелів російської нафти приведе до зростання ціни на нафту.

Ціна може подорожчати до рекордних 200 – 300 доларів.

Через це світові лідери не можуть поки дійти згоди щодо питання запровадження стелі цін на тому рівні, який є збитковим для бюджету Росії. А це – будь-яка ціна на нафту, нижча ніж 45 доларів.

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Якими будуть наслідки для Росії унаслідок обмеження ціни

У коментарі 24 каналу Олег Гетман, фахівець Економічної експертної платформи, пояснює, що ціна на рівні 60 доларів за барель – це не дорахування мільярдів доларів до російського бюджету.

Це значна санкція, враховуючи, що в російському бюджеті на цей рік закладено ціну у 80 доларів за барель, а на наступний рік цей показник зменшили до 75 доларів. Це призведе до недонадходжень багатьох трильйонів рублів до російського бюджету, що зменшить здатність Росії вести війну,

– додає експерт.

Проте існує думка, що Росії вдасться обійти санкції, а саме завдяки створеному країною-агресоркою тіньового флоту танкерів. Експерти не виключають і варіант того, що агресор спробує змішувати власну нафту з іншою, намагаючись приховати її походження.

Проте, за словами Олега Гетмана, у разі встановлення ціни на рівні близько 60 доларів за барель, агресору буде економічно невигідно створювати обхідні схеми, які також здешевлять вартість нафти.