На тлі відключень світла: як українці ставляться до енергетиків – дослідження

В теперішніх умовах українці добре розуміють важливість роботи енергетиків і високо цінують їхню роль для безпеки країни. Ба більше, професію вважають престижною.

Як в Україні ставляться до енергетиків?

Таких висновків дійшли завдяки дослідженню у межах проєкту "Українська енергетична ініціатива" спільно з аналітиками Gradus Research. Результати представив Глобальний договір ООН в Україні.

Нині Україна долає виклики в енергетичному секторі, що пов'язані як з російським вторгненням, так і з необхідністю переходу до зеленої енергії. Однак це неможливо без підтримки суспільства і достатньої кількості кваліфікованих кадрів. Нове опитування показало, що:

98% респондентів вважають професію складною, але важливою;

респондентів вважають професію складною, але важливою; 96% – визнають її критичну роль для безпеки країни;

– визнають її критичну роль для безпеки країни; 77% – оцінюють як престижну;

– оцінюють як престижну; 66% – бачать у ній хороші кар'єрні перспективи.

Тетяна Сахарук Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Для нас було важливо побачити, яким українці сприймають образ енергетика сьогодні, і чи надихає цей образ молодь пов'язувати з професією своє майбутнє. Відповіді на ці питання – ключ до формування нового покоління фахівців та відновлення енергетичного сектору України.

Сприйняття професії формується переважно через кризові ситуації. В уявленні людей енергетик постає насамперед як спеціаліст, який ліквідовує аварії й підтримує стабільну роботу енергосистем.

Водночас його образ як фахівця з інновацій, відновлюваної енергетики чи технологій майбутнього потребує більшого представлення.

