"Світло може не з'явитись взагалі": Укренерго спростовує фейк із телеграм-каналів

В телеграм-каналах масово ширилась інформація про посилені відключення світла і про те, що електроенергії не буде взагалі. Укренерго закликає вірити офіційним джерелам та пояснює реальну ситуацію.

Як з'явився фейк?

Про те, як розповсюдилась недостовірна інформація про те, що світло може не з'явитись, йдеться в повідомленні Укренерго.

Так, компанія спростовує неправдиву інформацію, яку масово поширили телеграм-канали. Повідомлялося, що ніби через посилення відключень електроенергії "світло може не з'явитись взагалі".

До того ж у таких повідомленнях посилалися на Укренерго, видаючи слова за цитату.

Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю,

– зазначає компанія.

Також повідомляється, що ситуація в енергосистемі дійсно є складною, однак – контрольованою. В усіх регіонах діють погодинні відключення, у деяких застосовано екстрені. Щодо попередньої доби – ситуація була аналогічною.

У компанії додають, що "про суттєве посилення відключень" не йдеться.