Мільйонний транш: Швеція передасть Україні кошти на оборону

На підтримку оборони України Швеція виділила майже 19,2 мільйона доларів. Кошти будуть спрямовані у Міжнародний фонд підтримки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Усі кошти будуть використані для зміцнення військового потенціалу країни.

Читайте також США склали спецплан, щоб прискорити розгортання Patriot в Україні: коли прибуде ППО

Свобода і незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи,

– заявив прем’єр-міністр Королівства Швеції Ульф Крістерссон.

Скільки Швеція надіслала допомоги

Крім допомоги у 19,2 мільйона доларів у грудні, Швеція у листопаді повідомила про надання Україні рекордного пакету оборонної допомоги у 3 мільярди шведських крон. Це 287 мільйонів доларів.

що така допомога – на мільярд більша, ніж сума всіх попередніх пакетів військової допомоги, тобто близько 2 мільярдів крон.

У Посольстві Королівства Швеції в Україні додали, що вони пишаються тим, що підтримують українців.

Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно,

– наголосили там.

Допомага Україні від Німеччини

Нагадуємо, що німецька компанія Rheinmetall почала постачати в Україну нові вантажівки HX 8x8.

Україна отримає 26 таких високопрохідних автомобілів від німецьких партнерів.

Крім того, Олексій Макеєв, посол України в Німеччині, заявив, що Німеччина пообіцяла надати більше зброї та боєприпасів.

Зверніть увагу У Повітряних силах пояснили, чому США вирішили зараз передати України системи Patriot

ЗРК Patriot від США

США нададуть Україні допомогу у розмірі 1,85 мільярда доларів. З них 1 мільярд від Пентагону, а саме 1 батарея ЗРК Patriot.

Українські військові спеціально проходитимуть навчання, щоб ефективно користуватися системами Patriot.

Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 каналу