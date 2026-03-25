Видатковий касовий ордер: як видати готівку з каси працівникам без наслідків
- Видатковий касовий ордер є обов'язковим документом для підприємств, які передають готівку з каси.
- Основні помилки при заповненні ордера включають відсутність реквізитів та неправильні суми.
Щоб виплатити зарплату працівникам готівкою з каси потрібно знати про кілька правил та важливий документ. Саме він допоможе уникнути проблем з податковою, але якщо правильно заповнити інформацію.
Для чого потрібен видатковий касовий ордер?
Про те, як правильно заповнити документ, йдеться на ресурсі Головбух.
Видатковий касовий орден – це обов'язковий документ для підприємств, які мають касу та передають готівку звідти. Зокрема у таких ситуаціях:
- передача готівки в банк;
- видача коштів на відрядження;
- виплати зарплат;
- спрямування грошей на господарські потреби;
- оплата отриманих продуктів.
Зверніть увагу! Якщо неправильно заповнити документ можуть бути проблеми з податковою. Бізнесу або підприємству можуть виписати штраф.
Так, найпоширенішими помилками, під час заповнення видаткового касового ордера є:
- неправильні реквізити або їх відсутність;
- неправильні суми, що створюють розбіжності з реальним фінансовим становищем;
- наявні підписи не всіх осіб, наприклад, керівника, бухгалтера;
- використання застарілих бланків;
- відсутність документів, що підтверджують витрати каси (це накладна, договір чи заява про виплату, залежно від ситуації).
Важливо також знати, що видатковий касовий ордер до передачі в касу потрібно окремо зафіксувати. Це робить бухгалтер, коли реєструє документ у журналі прибуткових і видаткових касових документів.
Що таке видаткова відомість?
Так, у Нацбанку пояснили, що існує окремий документ видаткового касового ордера. Йдеться про видаткову відомість.
Якщо гроші з каси підприємства видають на одну людину або на один підрозділ – тоді потрібен якраз ордер, де в полі "Видати" зазанчають відповідне ПІБ або назву відділу.
Якщо ж потрібно видати зарплату не одному працівникові, тоді до ордера потрібно скласти додатковий документ – видаткову відомість. Часто в ордері пишуть лише назву відділу, наприклад, "бухгалтерія". А вже в додатковій відомості, де є прізвища працівників відділу та їхні підписи про отримання коштів, наявна вся необхідна інформація для видаткового касового ордера.
Що ще потрібно знати про норми роботи та зарплату?
Існують норми робочого часу. І попри те, що кожна компанія протягом року може встановлювати свою кількість робочих чи вихідних днів – потрібно також дотримуватись правил Кодексу законів про працю. Наприклад, є окремий перелік святкових та неробочих днів, які впливають на норми робочого часу. Однак під час воєнного стану правила змінили.
Водночас відомо, що для працівників, чиї години роботи припадають на час з 22:00 до 6:00, оплата праці здійснюється з відсотками. За кожну годину нічної роботи працівник отримує доплату не менше 20% тарифної годинної ставки.