Українці знову житимуть із відключеннями світла: які рішення влади поглиблюють дефіцит

В Україні можливе погіршення ситуації зі світлом. Рішення Нацрегулятора повернуло ринок до старих цінових обмежень, які роблять імпорт електроенергії збитковим упродовж значної частини доби, зокрема в час пікового споживання.

Чому Україна може повернутися до графіків відключень світла?

Як пояснив у коментарі 24 Каналу експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев, дефіцит електроенергії внаслідок російських обстрілів в Україні зберігається. Узимку, аби поліпшити ситуацію й стимулювати імпорт з ЄС, цінові обмеження на її закупівлю послабили, проте у квітні повернулися до попередніх.

Дивіться також Світло по 6 гривень у 2026 році: чи подорожчає комуналка після квітня

В Україні діють прайс-кепи – державні обмеження максимальної та мінімальної ціни на електроенергію, вище або нижче яких торгувати на певних ринках заборонено. Їх встановлює Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП).

7 квітня відбулося її засідання, де затвердили повернення до більш жорстких прайс-кепів, які тимчасово скасовували з 18 січня до 31 березня. Ефект від поновлення обмежень став помітним уже з 1 квітня, коли ринок автоматично повернувся до попередніх рівнів граничних цін і в енергосистемі виник дефіцит.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Чомусь у НКРЕКП вирішили, що проблеми, які були присутні на ринку електричної енергії під час опалювального сезону, завершаться 31 березня. Поновлення обмежень відразу відобразилося на балансі. На наступний день Укренерго повідомило про те, що змушене відновити графіки погодинних вимкнень світла на всій території України. Це означає, що генерації зараз ще недостатньо для того, щоб забезпечити всіх споживачів електричної енергії в достатній кількості.

На думку експерта, будь-які обмеження, зокрема необґрунтовані, перешкоджають нормальному функціонуванню ринку електричної енергії.

За словами Геннадія Рябцева, шкоди завдають не тільки повернення до жорсткіших прайс-кепів, а й скасування пільгових умов постачання газу для теплокомуненерго. Через це підприємства поза прифронтовими регіонами зупинили виробництво електроенергії когенераційними установками, й мережа втратила сотні мегават генерації.

Взяти більше електричної енергії за імпортом не можна, тому що існують обмеження, і працювати когенераційним установкам, які виробляють електричну енергію, також неможливо, тому що в такому разі вони втратять можливість отримувати газ за спеціальними обов'язками в наступному опалювальному сезоні,

– каже Геннадій Рябцев.

За оцінкою експерта, йдеться про пів гігавата втраченої розподіленої генерації.

У підсумку обидва наведені фактори призвели до появи на ринку додаткового дефіциту електроенергії. Непередбачуване ж державне регулювання гальмуватиме діяльність інвесторів.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко також говорить, що зниження прайс-кепів з 1 квітня матиме наслідком повернення до графіків відключень світла. Це можливо, оскільки низькі граничні ціни в умовах дефіциту обмежуватимуть імпорт електроенергії, а також зроблять газову генерацію нерентабельною.

Ніхто не буде купувати електроенергію на ринку ЄС собі у збиток, коли там вона неприроднім чином робиться дешевшою ніж в Україні у дефіцитні години,

– зазначає експерт.

На думку Володимира Омельченка, жорсткі цінові обмеження призведуть до посилення відключень у літню спеку та в піковий період ремонтів блоків атомних електростанцій.

Як змінювалися граничні ціни на ринку електроенергії?

У січні 2026 року Нацрегулятор підвищив прайс-кепи, тобто максимальні граничні ціни на закупівлю електроенергії, аби стимулювати імпорт з Європейського Союзу та українських виробників. В умовах енергетичного терору з боку Росії це дозволяло поліпшувати ситуацію з відключеннями в енергосистемі.

До квітня цінові обмеження не залежали від часу доби, а тільки від ринку:

15 тисяч гривень за мегават-годину – на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку;

за мегават-годину – на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку; 16 тисяч гривень за мегават-годину – балансуючому ринку.

Ці прайс-кепи діяли до 31 березня, а з 1 квітня ринок повернувся до попередніх. На засіданні 7 квітня Нацрегулятор затвердив їх, скасувавши свою січневу постанову.

Отже максимальні граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку становлять:

5,6 тисячі гривень за мегават-годину з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00;

за мегават-годину з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00; 6,9 тисячі гривень за мегават-годину з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00;

за мегават-годину з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00; 15 тисяч гривень за мегават-годину з 17:00 до 23:00.

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни визначені на рівні:

6,6 тисячі гривень за мегават-годину з 00:00 до 07:00;

за мегават-годину з 00:00 до 07:00; 8 тисяч 250 гривень за мегават-годину з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00;

за мегават-годину з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00; 16 тисяч гривень за мегават-годину з 17:00 до 23:00.

Зауважте! Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький, що повернення до попередніх граничних цін на електроенергію для непобутових споживачів перешкоджає в більшість годин доби як імпорту з ЄС, так і роботі розподіленої генерації на газі. З огляду на це, 3 квітня обмежували електропостачання для населення та промисловості.

Як повернення до жорсткіших прайс-кепів вплинуло на імпорт?

Укренерго в листі до Нацрегулятора повідомило про те, що 1 квітня в Україні відбулося суттєве зниження обсягів імпорту електроенергії з Європи, яке співпало з поверненням до жорсткіших обмежень цін.

З огляду на це, імпорт став економічно невигідним для трейдерів, тому його різко скоротили, що одразу створило дефіцит в українській енергосистемі. За даними Укренерго, падіння рівня імпорту 1 квітня від середнього за останні 7 днів березня становило 57,7%.

Також до НКРЕКП надходило звернення від АТ "Оператор ринку" з повідомленням про те, що 1 квітня на ринку "на добу наперед" ціни часто впиралися в установлені обмеження, які діяли до 31 березня.

Наприклад, у 20,8% годин доби електроенергію продавали за максимально можливою ціною, а у 45,8% годин вона була дуже близькою до максимуму. Через це обсяг комерційного імпорту на територію України зменшився приблизно на 47% у порівнянні з останньою добою березня.

В обох зверненнях йшлося про потребу перегляду граничних цін на ринках до рівня, який дозволив би імпортувати електроенергію в більших обсягах й задовольняти попит споживачів в Україні.

Що кажуть у НКРЕКП про рівень прайс-кепів?

Голова НКРЕКП Юрій Власенко на засіданні комісії повідомив, що граничні ціни на електроенергію не є причиною дефіциту електроенергії в Україні. За його словами, на це вплинули інші фактори:

скасування урядом пільгової ціни на газ для теплоенерго та зобов'язання найбільших державних компаній імпортувати щонайменше 50% електроенергії;

передчасне виведення в ремонт деякого генеруючого обладнання.

На засіданні комісія підтримала постанову, у які прайс-кепи прописані на рівні до січневого підвищення. Водночас голова НКРЕКП заявив, що Нацрегулятор ініціює перегляд граничних цін і очікує пропозицій від учасників ринку.

Яка ситуація в енергосистемі Україні?