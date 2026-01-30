Відключення світла: що відбувається з графіками обмеження електропостачання
- Робота над новими графіками відключень світла починалася з нуля, тому деякі адреси можуть бути відсутні у графіку, але їх регулярно оновлюють.
- У разі відсутності світла, попри графік, можлива локальна аварія, і слід звертатися до ОСББ/ЖЕК для перевірки мереж.
В Україні регулярно діють відключення світла через російські обстріли по енергосистемі. Однак українці не завжди встигають слідкувати за зміни щодо обмежень електроенергії.
Що відбувається з відключеннями світла в Україні?
Генеральний директор Yasno Сергій Ковалено відповів на основні питання, що задають йому та колегам, про що йдеться у його дописі на Facebook.
Зокрема він пояснив, що роботу над новими графіками починали з нуля. Тобто вони побудовані "зовсім по-іншому, ніж попередні". Тому довелося брати "чистовий" перелік адрес та наносити все спочатку. Через це якась кількість будинків поки що може не бути присутня в графіку.
Також графік може не збігатися з тим, як насправді вимикають світло. Але адреси оновлюється регулярно, тому є всі шанси, що в найближчому оновленні проблему відремонтують.
Ще – якщо у вас немає світла, а за графіком мало б бути, то є ймовірність, що сталася локальна аварія. Зверніться до ОСББ/ЖЕК, щоб вони перевірили прибудинкові мережі та за необхідності подали заявку,
– додав Сергій Коваленко.
Також існує ситуація, коли в будинку є дві фази. Як пояснив Коваленко, вони є у значної кількості житлових будинків. Це зроблено для стабільності постачання електрики. Це технічна особливість підключення.
Звернуть увагу! Він наголосив, що "Колеги з ОСР" (Оператор Системи Розподілу) працюють над тим, щоб в усіх сервісах залишити тільки один графік.
Нагадаємо, що для Києва ввели тимчасові графіки відключень світла. Про це повідомили у ДТЕК.
- Графіки наразі нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив'язані до звичайних черг.
- Для кожного будинку діє свій графік.
Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами,
– пояснили у ДТЕК.
У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі.
Що ще слід знати про ситуацію у Києві?
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що опалення у будинках Києва буде 1 або 2 лютого. Він наголосив, що робота з відновлення активно ведеться, але все збирається з уламків – як котли, так і додаткове обладнання.
Водночас у Києві та Київській області спостерігається позитивна динаміка щодо світла. Майже скрізь енергетикам вдалося вийти з екстрених відключень та перейти на графіки постачання електроенергії для населення.