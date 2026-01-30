Що відбувається з відключеннями світла в Україні?

Генеральний директор Yasno Сергій Ковалено відповів на основні питання, що задають йому та колегам, про що йдеться у його дописі на Facebook.

Зокрема він пояснив, що роботу над новими графіками починали з нуля. Тобто вони побудовані "зовсім по-іншому, ніж попередні". Тому довелося брати "чистовий" перелік адрес та наносити все спочатку. Через це якась кількість будинків поки що може не бути присутня в графіку.

Також графік може не збігатися з тим, як насправді вимикають світло. Але адреси оновлюється регулярно, тому є всі шанси, що в найближчому оновленні проблему відремонтують.

Ще – якщо у вас немає світла, а за графіком мало б бути, то є ймовірність, що сталася локальна аварія. Зверніться до ОСББ/ЖЕК, щоб вони перевірили прибудинкові мережі та за необхідності подали заявку,

– додав Сергій Коваленко.

Також існує ситуація, коли в будинку є дві фази. Як пояснив Коваленко, вони є у значної кількості житлових будинків. Це зроблено для стабільності постачання електрики. Це технічна особливість підключення.

Звернуть увагу! Він наголосив, що "Колеги з ОСР" (Оператор Системи Розподілу) працюють над тим, щоб в усіх сервісах залишити тільки один графік.

Нагадаємо, що для Києва ввели тимчасові графіки відключень світла. Про це повідомили у ДТЕК.

Графіки наразі нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив'язані до звичайних черг.

Для кожного будинку діє свій графік.

Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами,

– пояснили у ДТЕК.

У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі.

Що ще слід знати про ситуацію у Києві?