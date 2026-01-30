Что происходит с отключениями света в Украине?

Генеральный директор Yasno Сергей Ковалено ответил на основные вопросы, что задают ему и коллегам, о чем говорится в его сообщении на Facebook.

Читайте также Супермаркеты в одном из районов Киева работают круглосуточно: адреса "Сильпо" и других сетей

В частности он объяснил, что работу над новыми графиками начинали с нуля. То есть они построены "совсем по-другому, чем предыдущие". Поэтому пришлось брать "чистовой" перечень адресов и наносить все сначала. Из-за этого какое-то количество домов пока что может не присутствовать в графике.

Также график может не совпадать с тем, как на самом деле выключают свет. Но адреса обновляется регулярно, поэтому есть все шансы, что в ближайшем обновлении проблему отремонтируют.

Еще – если у вас нет света, а по графику должно было бы быть, то есть вероятность, что произошла локальная авария. Обратитесь к ОСМД/ЖЭК, чтобы они проверили придомовые сети и при необходимости подали заявку,

– добавил Сергей Коваленко.

Также существует ситуация, когда в доме есть две фазы. Как пояснил Коваленко, они есть у значительного количества жилых домов. Это сделано для стабильности поставок электричества. Это техническая особенность подключения.

Обратите внимание! Он отметил, что "Коллеги из ОСР" (Оператор Системы Распределения) работают над тем, чтобы во всех сервисах оставить только один график.

Напомним, что для Киева ввели временные графики отключений света. Об этом сообщили в ДТЭК.

Графики пока неравномерны в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к обычным очередям.

Для каждого дома действует свой график.

Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то мы вернемся к привычным графикам с очередями,

– объяснили в ДТЭК.

В первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе.

Что еще следует знать о ситуации в Киеве?