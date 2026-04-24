Виплати "єСадок": уряд хоче змінити правила шодо грошової допомоги

В уряді запропонували не оподатковувати виплати за програмою "єСадок". У п'ятницю, 24 квітня, законопроєкт було передано на розгляд керівництву, а також його одержала Верховна Рада України.

Що відомо про грошові виплати "єСадок" та зміни щодо них?

У проєкті закону про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо невключення до оподатковуваного доходу платника податку суми щомісячної грошової виплати "єСадок" можна ознайомитися на сайті ВРУ.

Законопроєкт передбачає, що виплата не буде включена до оподатковуваного доходу громадян у три періоди:

допологовий;

післяпологовий;

період догляду за дитиною після її народження.

Про зміни зокрема повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю шляхом надання державної підтримки сім’ям з дітьми у вигляді щомісячної грошової виплати "єСадок" та забезпечення невключення такої виплати до оподатковуваного доходу платника податку у допологовий, післяпологовий період та період догляду за дитиною після її народження,

– написав Мельничук.

Що таке програма "єСадок" та що про неї відомо станом на зараз?

Програма "єСадок" запрацює у 2028 році. Вона передбачає щомісячну грошову підтримку для сімей з дітьми дошкільного віку: від 3 до 6 років. А для дітей з особливими освітніми потребами – до 7–8 років.

Підтримка надається, якщо якась громада не змогла забезпечити дитині місце у садочку або необхідний обсяг послуг догляду.

Важливо! Розмір виплати становить 8 000 грн, для дітей з інвалідністю – 12 000 гривень.

