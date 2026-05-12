Імпорт газу до України рекордно впав: у чому причина та як це вплине на підготовку до зими

В Україні різко впали обсяги імпорту природного газу. З початком квітня вони становлять до 0,8 мільйона кубометрів на добу.

Що відомо про імпорт газу до України?

Це найнижче значення з січня 2025 року, про що повідомляє ExPro.

Зокрема імпорт газу обвалився у понад 30 разів – з 24 мільйонів кубометрів 31 березня до 0,8 мільйона кубометрів 1 квітня.

Різке скорочення імпорту саме з квітня вже очікувалося – воно пов’язане з високими цінами на природний газ у Європі, які протягом березня трималися на вищому рівні, ніж в Україні.

Зверніть увагу! У середньому газ у Європі у березні торгувався на 9 євро за мегават-годину дорожче, ніж на українському ринку.

Європейські ціни на природний газ на початку березня зросли після початку війни на Близькому Сході. Водночас постачання СПГ з Катару та ОАЕ через Ормузьку протоку залишаються заблокованими. Тому ціни на газ у Європі залишаються на високому рівні.

Для України імпортувати газ стає дорого. Але країна може дозволити собі не імпортувати газ у квітні, бо запаси газу в сховищах вищі, ніж торік.

Україна завершила цьогорічний сезон відбору газу зі сховищ 10 березня, а сезон відбору став одним із найкоротших в українській історії,

– йдеться у тексті.

Запаси газу в сховищах становили 9,5 мільярда кубометрів. Це в 1,6 раза більше, ніж у 2025 році.

Водночас Україна має мету накопичити у сховищах не менше 13 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах до 1 листопада 2026 року. А цієї цифри можна досягти навіть без імпорту.

В ExPro зазначили, що для кращої підготовки потрібно імпортувати близько 0,5 мільярда кубометрів до 1 листопада.

Нагадаємо, що міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив 9 квітня, що відповідно до базового сценарію, на початок опалювального сезону в підземних сховищах газу планується накопичити 14,6 мільярда кубометрів газу.

Орієнтиром для влади залишається досвід попередніх опалювальних сезонів. Мова йде про наявність природного газу не менше 13,2 мільярда кубометрів газу на початок сезону.

Це дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак,

– додав Шмигаль.

Зауважте! Тобто 13,2 мільярда кубометрів визначено як критично необхідний мінімум.

Що ще українцям варто знати про газ?

В Україні можуть зрости тарифи на газ. Мова йде про його зберігання, закачування та відбір. Підвищення може статися вперше з 2022 року.

Водночас населенню турбуватися не варто. Для побутових споживачів тариф залишиться фіксованним.

Водночас експерт з енергетики Геннадій Рябцев розказав у коментарі для 24 Каналу, що скорочення імпорту газу пов'язане із закінченням контрактів Нафтогазу. Він додав, що у квітні зазвичай ніхто нічого не купує.

Річ у тім, що відбувається "ревізія запасів" – визначаються плани закупівель, встановлюються можливі маршрути транспортування тощо.