Не всім пощастить: кому з пенсіонерів проіндексують пенсії у 2026 році
- У 2026 році заплановано індексацію пенсій з 1 березня, що враховує середню зарплату за три попередні роки.
- Підвищення не отримають пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, і ті, хто отримує спеціальні пенсії.
Щороку з 1 березня в Україні проводять індексацію пенсій – збільшення або зменшення розміру виплат, залежно від показника середньої зарплати. Пенсії деяких категорій українців проіндексують, а інших – ні.
Як відбувається індексація пенсій у 2026 році?
У проєкті державного бюджету 2026 року передбачено на пенсійне забезпечення 1 трильйон 27 мільярдів гривень, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Завдяки цьому з 1 березня проведуть щорічну індексацію пенсій. Для цього враховується показник середньої зарплати за три роки перед підвищенням. Процес відбувається автоматично, тож пенсіонерам не треба нікуди звертатися для перерахунку.
Наразі сума підвищення невідома, оскільки коефіцієнт перерахунку буде оголошено урядом протягом лютого 2026 року. Разом з тим деякі пенсії зростуть і без індексації, але залежать від розміру прожиткового мінімуму.
У 2026 році виплату для непрацездатних осіб збільшать до 2 595 гривень (+234 гривень проти 2025 року), що вплине на розмір пенсій:
- мінімальна пенсія зросте до 2 595 гривень;
- максимальна пенсія зросте до 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).
Хто не отримає підвищення пенсії?
У 2026 році без підвищення пенсій залишаться наступні категорії пенсіонерів:
- які вийшли на пенсію впродовж останніх трьох років;
- які отримують спеціальні пенсії.
Зміни виплати для нових пенсіонерів не станеться з огляду на те, що їхні пенсії враховують актуальні показники заробітку. Індексацію ж спецпенсій регулюють окремими законами.
Що відомо про пенсії в Україні?
З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 595 гривень для працюючих пенсіонерів та до 3 328 гривень для непрацюючих. Для виходу на пенсію у 2026 році вимога про мінімальний страховий стаж зміниться в порівнянні з 2025 роком.
Розмір пенсії в Україні залежить від середньої зарплати, індивідуального коефіцієнта зарплати та коефіцієнта стажу. Навіть з великим стажем низька офіційна зарплата може суттєво знизити розмір пенсії, оскільки вона формує базу розрахунку.
Пенсіонери віком від 70 років отримують щомісячні доплати за вік: 300 гривень для осіб 70 – 74 років, 456 гривень для 75 – 79 років, 570 гривень для 80 років і старше. Учасники бойових дій отримують підвищення до пенсії у розмірі 590 гривень.
У 2026 році для отримання пенсії за віком в Україні буде необхідно мати мінімум 33 роки страхового стажу. Пенсія не буде призначена без офіційно підтверджених доходів та документів, які підтверджують страховий стаж.