Не всім пощастить: кому з пенсіонерів проіндексують пенсії у 2026 році

Щороку з 1 березня в Україні проводять індексацію пенсій – збільшення або зменшення розміру виплат, залежно від показника середньої зарплати. Пенсії деяких категорій українців проіндексують, а інших – ні.

Як відбувається індексація пенсій у 2026 році?

У проєкті державного бюджету 2026 року передбачено на пенсійне забезпечення 1 трильйон 27 мільярдів гривень, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Завдяки цьому з 1 березня проведуть щорічну індексацію пенсій. Для цього враховується показник середньої зарплати за три роки перед підвищенням. Процес відбувається автоматично, тож пенсіонерам не треба нікуди звертатися для перерахунку.

Наразі сума підвищення невідома, оскільки коефіцієнт перерахунку буде оголошено урядом протягом лютого 2026 року. Разом з тим деякі пенсії зростуть і без індексації, але залежать від розміру прожиткового мінімуму.

У 2026 році виплату для непрацездатних осіб збільшать до 2 595 гривень (+234 гривень проти 2025 року), що вплине на розмір пенсій:

максимальна пенсія зросте до 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Хто не отримає підвищення пенсії?

У 2026 році без підвищення пенсій залишаться наступні категорії пенсіонерів:

які вийшли на пенсію впродовж останніх трьох років;

які отримують спеціальні пенсії.

Зміни виплати для нових пенсіонерів не станеться з огляду на те, що їхні пенсії враховують актуальні показники заробітку. Індексацію ж спецпенсій регулюють окремими законами.

Що відомо про пенсії в Україні?