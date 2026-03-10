Найбільше подорожчали овочі: інфляція в Україні знову прискорилася
- Інфляція в Україні в лютому 2026 року склала 1% у порівнянні з січнем, але 7,6% в порівнянні з лютим 2025 року.
- Найбільше подорожчали овочі – на 13%, тоді як одяг, взуття, а також проїзд у залізничному транспорті подешевшав.
Індекс споживчих цін – показник зміни в часі цін і тарифів на товари й послуги для населення. Після пікових значень у травні 2025 року інфляція в Україні поступово сповільнювалася аж 8 місяців поспіль.
Як змінилися ціни в Україні?
Однак тенденція змінилася в цьогоріч у лютому. Деталі повідомили в Державній службі статистики.
Порівнюючи з січнем 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила 1%, але проти лютого 2025 року – аж 7,6%.
Наприклад, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%:
- найбільше подорожчали овочі – на 13%;
- фрукти, продукти переробки зернових, яйця, риба, хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, яловичина, молоко й безалкогольні напої – подорожчали на 6,1 – 0,4%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, а на паливо й мастила – на 3,3%. Окрім того, відомо про підвищення тарифів на мобільний зв'язок – на 9,1%.
Що подешевшало в Україні?
Водночас на 4,1 – 0,3% знизилися ціни на м'ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочну продукцію, сири.
Ба більше, подешевшали одяг (на 3%) та взуття (на 2,2%), а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 2,2%.
Якою буде інфляція в Україні?
- Нагадаємо, в інфляційному звіті за січень Нацбанк передбачав подальше сповільнення інфляції, однак уже нижчими темпами, зокрема через наслідки масштабних руйнувань в енергетиці.
За прогнозом регулятора, інфляція в Україні становитиме 7,5% наприкінці 2026 року, а надалі перебуватиме близько до цілі 5%, якої досягне вже у 2028 році.
До того ж на тлі стійкого зниження інфляційного тиску 29 січня Нацбанк розпочав цикл пом'якшення монетарної політики, вперше за півтора року знизивши облікову ставку.
Наступне засідання правління відбудеться вже 19 березня. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що цього разу регулятор вдасться до консервативного кроку й залишить показник на рівні 15%.