Скільки працювати у 2026 році: як калькулятор робочих днів розраховує графік
- Калькулятор робочих днів допомагає розрахувати кількість робочих та вихідних днів, враховуючи державні свята та тип робочого тижня.
- У квітні 2026 року буде 22 робочі дні, 8 вихідних, без святкових днів через воєнний стан.
Щоб визначити робочі й вихідні дні можна користуватись онлайн-інструментом, який автоматично розраховує їх у будь-якому місяці чи році. Завдяки тому, що сервіс електронний для працівників є можливість економити час.
Для чого потрібен калькулятор робочих днів?
Про те, як працює інструмент, та що саме розраховує, йдеться на порталі Factor.
Калькулятор робочих днів – це онлайн-сервіс, який допоможе автоматично розрахувати кількість днів для роботи та відповідно для вихідних. Інструмент самостійно визначає державні свята. Також серед функцій врахування 5- або 6-денного робочого тижня.
Застосовують сервіс переважно для таких цілей:
- точно розрахувати кількість робочих днів за певний період;
- визначити можливу відпустку;
- визначити вихідні дні під час робочого тижня;
- зорієнтуватися по дедлайнах або конкретних числах для них.
Для того щоб скористатися інструментом достатньо знайти його в пошуковику. Далі на відповідному ресурсі зазначити період, який вас цікавить. Наприклад, наступний місяць. Тож, вказуємо граничні дати та моментально отримуємо результат.
У період з 01.04 2026 року по 30.04.2026 року буде:
- 22 робочі дні;
- 8 вихідних;
- жодного святкового.
Зауважте! Під час воєнного стану святкові дні, які припадають на будні, є звичайними робочими днями. Тобто додаткових вихідних немає.
Залежно від сервісу, яким користуватиметесь, є можливість отримати різне подання результатів. На ресурсі calculator.in.ua зазначають також, яким по кількості є день року. Зокрема скільки дні залишилось до визначеної у календарі дати.
Які норми роботи в березні та скільки робочих днів у місяці?
На сайті kadrolend зібрали не лише кількість днів для роботи й відпочинку в березні 2026 року. Зокрема там можна знайти норми тривалості праці та відповідні години.
Тож, у третьому місяці року загальна кількість календарних днів – 31. Святкових або неробочих днів немає з урахуванням воєнного стану. Вихідних днів – 9, а робочих – 22.
Для п'ятиденного робочого тижня із графіком по 8 годин праці – загальна кількість годин на місяць становитиме 176. Що є нормою тривалості роботи у березні.
Важливо! За таким графіком за один робочий тиждень людина відпрацьовує 40 годин.
Однак, якщо працівник має за тиждень менше робочого часу, наприклад, 36 годин – його норма праці за весь березень становитиме 159 годин.
Що відомо про стаж роботи в Україні?
Для певних категорій працівників стаж за роботу зарахують подвійно. Йдеться про тих, хто виконує завдання в небезпечних умовах, включно з військовою службою.
Бувають ситуації, коли частина стажу та досвіду роботи не зафіксована в трудовій книжці. У таких випадках можна підтвердити інформацію через дані з реєстру застрахованих осіб.