"Ми не поступимося": Канада анонсувала відповідь на 50% мита США

В уряді Канади заявили, що планують запровадити тарифи проти товарів із США вартістю близько 30 мільярдів канадських доларів (це близько 20 мільярдів американських доларів). Таке рішення Оттава прийняла після оголошення Дональдом Трампом про тарифи проти канадської сталі та алюмінію.

Канада анонсувала мита проти США

Міністр фінансів Домінік Леблан назвав тарифну атаку Трампа проти Канади безпідставною, пише 24 Канал з посиланням на CBC.

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Крім того, міністр заявив, що його країна була вимушена рішуче відреагувати на створення США "перебоїв" та хаосу у питанні торгівлі зі своїми близькими партнерами.

Леблан також розповів, що під канадські мита потраплять:

американські сталь та алюміній;

комп’ютери;

спортивне обладнання;

деякі інші групи товарів.

Зокрема міністерка закордонних справ Мелані Жолі розкритикувала аргументацію Трампа щодо того, що канадська сталь і алюміній є "загрозою для нацбезпеки". Жолі сказала, що ці слова є надуманими та образливими обґрунтуваннями. Ба більше, вона заявила, що приводи для цих тарифів змінюються щоденно, а єдиною константою, "схоже, є лише балачки президента Трампа" про анексію Канади через економічний примус.

Ми не поступимося… Ми маємо давати відповідь на ці нісенітниці,

– заявила Мелані Жолі.

Міністр промисловості Франсуа-Філіп Шампань пояснив, що тарифне рішення Трампа призведе до підвищення цін на майже усю продукцію американських підприємств. Причиною є те, що вони дуже залежні від імпорту металів з Канади.

Важливо! Шампань зазначив, що США самостійно виробляють лише 16% від своїх потреб в алюмінії, а 60% поставок надходить з канадського Квебеку.