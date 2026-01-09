Укр Рус
9 січня, 13:44
Після обстрілу в Києві проблеми з опаленням і водою: коли налагодиться ситуація

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Після обстрілу Києва в ніч на 9 січня виникли проблеми з постачанням води та тепла, киян закликали виїхати за місто.
  • До відновлювальних робіт залучили всі служби столиці, однак інформація про результати з'явиться ближче вечора. 

У ніч на п'ятницю, 9 січня, російські військові вкотре атакували українську критичну інфраструктуру. Зокрема, проблеми з постачанням тепла та води виникли в Києві.

Що відомо про ситуацію в Києві?

Половина багатоквартирних будинків столиці, майже 6 тисяч, залишилися без опалення. Детальніше про відновлювальні роботи в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно

За словами експертки, наразі у Києві працюють всі служби. Однак детальніша інформація про те, скільки вже відновили та скільки ще доведеться чекати, з'явиться згодом.

 

Христина Ненно 

Експертка у сфері житлово-комунального господарства

Завдання стоїть у максимально швидкі терміни відновити все, але як насправді буде – це ближче до вечора… Ситуація не нова, завдання перед усіма стоїть.

Вона також додала, що всі працюють у міру можливостей, однак морози суттєво ускладнюють роботу.

До слова, мер столиці Віталій Кличко розповів, що комунальники заживили від мобільних котелень соціальні заклади, як-от лікарні й пологові будинки. Тепер вони разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян.

Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це,
– наголосив посадовець.

Які наслідки обстрілу столиці?

  • За словами Кличка, комбінована атака у ніч на 9 січня була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури столиці. Ба більше, погодні умови найближчими днями також будуть складними.

  • У Києві вже запровадили екстрені відключення світла. Містян закликають ощадливо споживати електроенергію, а школярів переводять на дистанційне навчання.

  • Відомо про 26 постраждалих та 5 загиблих. Серед жертв – медик Сергій Смоляк, який приїхав надавати допомогу на місце обстрілу житлового будинку.