Після обстрілу в Києві проблеми з опаленням і водою: коли налагодиться ситуація

У ніч на п'ятницю, 9 січня, російські військові вкотре атакували українську критичну інфраструктуру. Зокрема, проблеми з постачанням тепла та води виникли в Києві.

Що відомо про ситуацію в Києві?

Половина багатоквартирних будинків столиці, майже 6 тисяч, залишилися без опалення. Детальніше про відновлювальні роботи в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Дивіться також Обирають одне місто: експерт пояснив, чому росіяни кардинально змінили підхід до атак

За словами експертки, наразі у Києві працюють всі служби. Однак детальніша інформація про те, скільки вже відновили та скільки ще доведеться чекати, з'явиться згодом.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Завдання стоїть у максимально швидкі терміни відновити все, але як насправді буде – це ближче до вечора… Ситуація не нова, завдання перед усіма стоїть.

Вона також додала, що всі працюють у міру можливостей, однак морози суттєво ускладнюють роботу.

До слова, мер столиці Віталій Кличко розповів, що комунальники заживили від мобільних котелень соціальні заклади, як-от лікарні й пологові будинки. Тепер вони разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян.

Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це,

– наголосив посадовець.

Які наслідки обстрілу столиці?