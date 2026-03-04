Встигнути до 23 травня: хто з українців отримає компенсацію через Дію

Українці, які мають Дію, можуть подати заяву на відшкодування коштів. Зробити це потрібно до 23 травня, однак лише певним категоріям. Передусім це стосується тих, хто постраждав через війну.

Що відомо про нову компенсацію?

Про те, хто може оформити в Дії відшкодування за автоцивілку, йдеться на ресурсі PMG.ua.

З 23 лютого по 23 травня 2026 року в Дії можна подати заяву на компенсацію автоцивілки, навіть якщо страховий поліс вже втратить чинність. Передусім це стосується:

ветеранів війни;

осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Зауважте! Автоцивілка, або ОСЦВП, – це обов'язковий в Україні договір страхування, що покриває фінансову відповідальність водія у разі ДТП перед усіма іншими учасниками дорожньо-транспортної пригоди.

Щоб оформити відшкодування у Дії потрібно перейти на розділ "Ветеран PRO", обрати послугу компенсації та вказати Дія.Картку для зарахування коштів.

Зокрема відшкодування можливе, якщо:

в застосунку є посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок воєнних дій;

людина старше 18 років і має верифікований податковий номер;

має оформлений страховий договір автоцивілки після 1 січня 2025 року;

автомобіль зареєстрований на заявника, не використовували для підприємницької діяльності, таксі чи вантажних перевезень, а також якщо авто відповідає обмеженням за об'ємом двигуна чи потужністю.

Зверніть увагу! Автоцивілка для ветеранів є фактично безкоштовною. Адже частину оплачує страхова компанія, решту – повертає держава.

Водночас важливо, щоб у застосунку відображався страховий поліс – офіційний письмовий документ, що підтверджує укладення договору страхування.

Що потрібно знати про страховий поліс?

Щоб знайти документ у Дії потрібно зайти на картку техпаспорта. Далі через меню документа обрати – "Страховий поліс ОСЦПВ".

Зокрема статус поліса можна легко перевірити за кольором. Якщо зелений – документ дійсний. Якщо ж жовтий – поліс недійсний і потрібно оновити дані.

Зокрема страхування підтягується в застосунок на наступний день після оформлення – автоматично. А додатково перевірити статус документа можна на сайті МТСБУ, де наявна вся страхова історія.

Що потрібно знати про виплати від держави у 2026 році?