Кредит у 90 мільярдів євро для України: з'явилися новини щодо першого траншу
- Єврокомісія змінила терміни надання першого траншу кредиту для України, але не відмовилася від ідеї допомоги.
- Планується здійснити першу виплату протягом другого півріччя 2026 року, при цьому важливі елементи вже впроваджені.
Наразі Єврокомісія перенесла перший транш у рамках кредиту для України. Йдеться про підтримку у розмірі 90 мільярдів євро.
Що відомо про перший транш від ЄС для України?
Водночас від ідеї допомоги у рамках кредиту Європа не відмовилась, про що повідомила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу.
Річ у тім, що просто змінилися терміни надання траншу. Зокрема слід підписати деякі документи.
Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше,
– сказала Паула Пінью.
Вона розказала, що вже створено кредит на підтримку України. А у лютому поточного року було внесено зміни до програми Ukraine Facility. Також вже ухвалили стратегію фінансування.
Євросоюз має ще підготувати три документи:
- Меморандум про взаєморозуміння – основа для каналу макрофінансової допомоги;
- Оновлений План України – на ньому базується програма Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;
- Кредитна угода з Україною.
Водночас речник Єврокомісії Балаж Уйварі повідомив, що гроші планують надати у другому кварталі 2026 року. Про це він повідомив у вівторок, 14 квітня.
Ми залишаємося відданими здійсненню першої виплати в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року,
– заявив Балаж Уйварі.
Зверніть увагу! Він додав, що важливі елементи пакета вже впроваджено. Зокрема робота триває, а ЄС підтримує контакт з українцями.
Що ще слід знати про ситуацію з кредитом?
- Угорщина більше не блокуватиме кредит для України. Однак Петер Мадяр заявив, що Будапешт не зможе допомагати через фінансові проблеми.
- Зокрема представники інших країн повідомили, що наразі йде робота над розблокуванням кредиту. Ба більше, ЄС також зможе запровадити 20-й пакет санкцій.