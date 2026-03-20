Без членства та права голосу: чи може ЄС покарати Угорщину за блокування кредиту Україні

Угорщина продовжує блокувати низку ключових рішень ЄС, що створює напругу всередині блоку та перешкоди для єдиної політики. На тлі ймовірного протистояння Європейський Союз постає перед вибором: продовжити миритися з ситуацією чи реформувати правила членства.

Які правила Євросоюзу нині грають проти його інтересів?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, при створенні Європейського Союзу питання щодо виключення країн, які систематично блокують спільну політику, не стояло. Зрештою, ця прогалина може загрожувати майбутньому проєкту єдиної Європи.

Блокування Угорщиною кредиту на 90 мільярдів євро для України спровокувало нову хвилю дискусій щодо принципу одностайності у Союзі, якого дотримуються при ухваленні рішень. Нині Євросоюз намагається переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дотриматися слова, яке він дав на засіданні Європейської Ради у грудні 2025 року, схваливши виділення кредиту.

Економіст Іван Ус зауважує, що раніше ЄС уникав конфронтації з Угорщиною, фактично "купуючи" позитивне голосування за ветовані нею рішення. Однак нині Євросоюз стоїть перед вибором: продовжити підтримувати країни, які грають проти його інтересів, чи переглянути власні правила щодо членства.

Iван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Це великий ризик: зараз ЄС не може робити те, що потрібно для його розвитку, тому що є країни, формально такі ж члени, як Німеччина та Франція, які кажуть: ні, ми проти, ми вважаємо, що ЄС це не потрібно робити. Тому завданням для Європейського Союзу зараз є глибинна реформа, включно з можливістю, як на мене, виключення власних членів зі списку.

За словами експерта, розширення ЄС частково мало на меті створити геополітичну противагу пострадянській системі, тож у 2004 році до нього увійшли країни, що перебували у складі або у сфері впливу СРСР. На випадок відновлення Радянського Союзу в тій чи іншій формі це мало допомогти їм відмежуватися від колишніх впливів.

Зараз ситуація змінюється, і ми бачимо, що в Угорщині на прикладі Орбана з'являються політики, які шалено критикують ЄС і "стопорять" політику Європейського Союзу. І ось тут є ризик, що наявність таких антієсівських елементів в структурі ЄС ставить під питання майбутнє проєкту «Єдина Європа»,

– говорить Іван Ус.

На думку експерта, поява в правилах Євросоюзу пункту про можливість виключення може піти на користь не тільки ЄС, а й Україні. Ризик вибути з лав Союзу стане мотивацією продовжувати реформи навіть після набуття членства.

Цікаво! Європейські дипломати говорять, що Віктор Орбан перетнув червону лінію у протистоянні з Брюсселем, блокуючи кредит для України. Це розцінюють як провокування конфлікту, який може розгорітися вже невдовзі після парламентських виборів в Угорщині 12 квітня.

Які ризики для ЄС через Угорщину?

З огляду на імперські амбіції Росії, війна в Європі не зупиниться на території України, тож нині країни ЄС мають готуватися до можливого протистояння в майбутньому, каже експерт Іван Ус.

Як писав Bild, існують ознаки того, що Путін готується повторити сценарій "ДНР" для Естонії: упродовж кількох тижнів російські телеграм-канали закликають до проголошення й силового захисту так званої "Народної республіки Нарва".

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини закликає зняти всі енергетичні санкції з Росії, називаючи їх "загрозою безпеці ЄС".

Аби не допускати гальмування окремими країнами підготовки до цього майбутнього конфлікту з Росією, бажано їх якось нейтралізувати: або позбавити права голосу, або взагалі виключити з ЄС. Я думаю, ЄС від цього тільки виграє,

– підсумовує експерт Іван Ус.

Економіст додає, що Угорщина не належить до донорів бюджету ЄС, а є отримувачем допомоги.

Зауважимо! За 10 місяців 2025 року Угорщина вперше сплатила більше членських внесків до спільного бюджету ЄС, ніж отримала субсидій: 1,6 мільярда євро проти 1,55 мільярда євро. Так сталося через заморожування частини фінансування від Євросоюзу у відповідь на побоювання щодо корупції в країні та нездатності забезпечити незалежність судової влади.

Що відомо про майбутні вибори в Угорщині?