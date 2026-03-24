Трамп "не при справах": США не втручатимуться у скандал із Орбаном і кредитом Україні

США підтримують прем'єр-міністра Віктора Орбана на майбутніх виборах в Угорщині. Однак його блокування кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро не вважають своїм питанням.

Чому США не цікавить питання кредиту?

Про це заявив посол США в ЄС Ендрю Пуздер, пише Politico.

Це внутрішнє питання ЄС, це не питання Сполучених Штатів; вони мають самі вирішити, як саме фінансуватимуть Україну і в якому обсязі,

– сказав Пуздер в інтерв’ю виданню.

Хоча Орбан має тісні зв'язки із Трампом, президент не збирається втручатися у питання щодо кредиту ЄС Україні.

Посол наголосив, що Євросоюз має сам знайти спосіб, як надати фінансову підтримку Києву.

Чи буде цей кредит наданий і на яких умовах — це питання, яке ЄС має вирішити самостійно, і я впевнений, що вони це зроблять,

– додав Пуздер.

Але при цьому американський посол зауважив, що США з радістю продадуть Україні більше зброї за кошти цього самого кредиту на 90 мільярдів.

Зауважте! Після того, як Трамп повернувся до влади на другий президентський термін, США посилили тиск на ЄС, вимагаючи збільшити фінансову допомогу Україні. Водночас Вашингтон отримує вигоду, дозволяючи Європі купувати американське озброєння для Києва.

Як Трамп підтримує Орбана?

Нагадаємо, Дональд Трамп публічно підтримав Віктора Орбана напередодні виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня.

Він фантастична людина, і для мене велика честь підтримати його. Я підтримував його і минулого разу, коли він переміг, і він зробив чудову роботу для своєї країни,

– заявив президент.

У своєму пості в соцмережі лідер США також написав, що Орбан "невтомно бореться і любить свою велику країну і народ".

Навіть нещодавні звинувачення в тому, що Угорщина передавала Москві інформацію про внутрішні переговори ЄС, вочевидь, не послабили прихильність Вашингтона до цієї країни.

Посол Пуздер відмовився коментувати звинувачення, але підкреслив, що він сам має дуже хороші відносини з представниками Угорщини в Брюсселі, а Трамп "симпатизує" Орбану.

