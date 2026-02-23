ЄС готує 90 мільярдів євро для України попри вето Угорщини

У вівторок, 24 лютого, Рада Євросоюзу затвердить два законодавчих акти щодо надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро. Вони дозволять продовжити технічну роботу над позикою.

Чи завадить Угорщина планам ЄС?

Деталі пояснив у коментарі "Європейській правді" єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс. Нагадаємо, Угорщина блокує третій законопроєкт, необхідний для завершення процесу.

Єврокомісія продовжить готуватися до надання Україні першого траншу вже у квітні, незважаючи на відмову Угорщини ухвалити один з необхідних законопроєктів.

Зокрема, 24 лютого відбудеться фіналізація регламенту. Домбровскіс запевнив, що цей процес "йде за планом", а затвердження документа "завершить політичне ухвалення рішень".

Це дозволить нам працювати над подальшими документами, необхідними для надання кредиту Україні, включаючи стратегію фінансування на цей рік… Ми вже працюємо над усіма цими документами,

– розповів єврокомісар.

Зверніть увагу! Політичні дискусії точаться щодо питання внесення поправок до багаторічної фінансової рамки, тобто довгострокового бюджету ЄС на 2021 – 2027 роки. Ухвалення саме цього документа заблокувала Угорщина, а поправки потрібні, щоб Єврокомісія могла здійснити запозичення.

Отже, відмова Будапешта не створює негайної загрози для процесу, адже ЄС має підготуватися до залучення коштів для України на міжнародних ринках.

Домбровскіс додатково нагадав – у грудні 2025 року всі європейські лідери, включаючи Віктора Орбана, погодилися підтримати кредит. Ба більше, Угорщина, Словаччина та Чехія не беруть участі у фінансуванні, тож очікується, що вони "дотримаються угоди".

До слова, на брифінгу після засідання Ради ЄС угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримає 20-й пакет санкцій і надання кредиту в 90 мільярдів євро, а перегляд позиції можливий нібито лише після відновлення транзиту нафти через "Дружбу".

Що відомо про погрози Україні?