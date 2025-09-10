Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,12 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 12 копійок проти 9 вересня. Офіційний курс євро становить 48,39 гривні, тобто ціна виросла на 1 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 11 вересня курс валют буде таким:

Станом на 10 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У коментарі 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що у якщо у понеділок курс був на рівні 41,32 гривні, то вже у п'ятницю – 41,34 гривні.

У касах банків курс також відносно був вузьким, а тижневий діапазон становив – від 41,05 гривні до 41,57 гривні.

На міжбанку на початку минулого тижня курс був приблизно 41,35 гривні за долар. На кінець тижня робочого – вже 41,18 гривні. Тобто гривня зміцнилася на 17 копійок за тиждень.