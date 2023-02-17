Чи буде курс стабільним та прогнозованим наступного тижня

Гривня продовжує впевнено зміцнюватися. А курс долара впродовж двох місяців 2023 року стабільно залишається у діапазоні 39 – 40,5 гривні. Чи буде тривати так й надалі, дізнавався 24 канал.

Яка буде ситуація на валютному ринку наступного тижня

Нагадуємо, що в українців погіршилися очікування щодо курсу долара. На їхню думку, наступних 12 місяців курс зросте до 41,16 гривні за долар.

Водночас у коментарі 24 Каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), прогнозує стабільність на валютному ринку. Курс американської валюти повинен буде в межах 39,5 – 41 гривень.

Читайте також У січні виплати не отримали 400 тисяч ВПО: коли надійдуть кошти

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) З 20 по 26 лютого на валютному ринку спостерігатиметься стабільна і прогнозована ситуація. Курс готівкового долара знаходитиметься у сформованих на початку лютого межах у 39,5 – 41 гривень. Ми припускаємо, що залежно від співвідношення попиту і пропозиції, на ринку можливі незначні курсові коливання, які, однак, не перетнуть окреслених валютних "кордонів".

За оцінками аналітиків на тлі війни припустимі зрушення курсу у діапазоні від 0,1 гривні до 0,5 гривні, як у бік здешевлення, так і здорожчання.

Низький рівень інфляції та міжнародна підтримка: чому гривня міцніє

Через низький рівень інфляції, а саме за підсумками січня її зафіксовано на рівні 0,8%, що на 0,5% є нижчим за інфляцію у січні 2022 року, на початку лютого на готівковому ринку відбулося незначне зміцнення гривні в межах 0,5%.

На стабільність валютного ринку також суттєво впливає підтримка України з боку міжнародних партнерів: крім щомісячної макрофінансової допомоги, ми отримуємо матеріально-технічні засоби для подолання наслідків війни в енергетичній сфері, а "військовий пакет" допомоги посилює здатність ЗСУ перемогти ворога,

– додає експерт.

Актуально Серйозні руйнування інфраструктури: який обсяг збитків в Туреччині, – Reuters

Курс валют станом на 17 лютого