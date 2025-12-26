В обмінниках та банках зміни: чи варто здавати долар після Різдва
- Після Різдва долар в банках втратив від 5 до 10 копійок, а в обмінниках від 1 до 2 копійок.
- На чорному ринку долар і євро показали ріст ціни на 9 – 17 копійок.
Валюти після Різдва демонструють деякий спад вартості на готівковому ринку. Зокрема в банках долар втратив від 5 до 10 копійок при купівлі та продажу. В обмінниках ситуація схожа. Натомість на чорному банку за останні два дні долар та євро показали навпаки ріст ціни.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 26 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (-5 копійок проти 26 грудня) та продаж по 42,25 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,20 гривні (без змін), продаж – по 49,90 гривні (-5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,09 гривні (+9 копійок проти 24 грудня), а продати по 42,21 гривні (+11 копійок).
- Купівля євро по 49,65 гривні (+17 копійок), а продаж по 49,85 гривні (+6 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,45 гривні (-1 копійка), а продають по 42,20 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,17 гривні (без змін), а продають по 50 гривень (-5 копійок).
Якого прогнозу курсу очікувати у 2026 році?
Прогноз банкіра з Глобус Банку Сергія Мамедова свідчить, що курс долара у 2026 році навряд чи виросте стрімко й може закріпитися приблизно на рівні 43 – 45 гривень за долар, у той час, як євро прогнозують у діапазоні близько 50 – 52 гривень.
Натомість середній курс, закладений у проєкті державного бюджету на 2026 рік, становить близько 45,7 гривні за долар. Втім це лише орієнтир, а не фактично встановлений курс на наступний рік.
Загалом на динаміку курсу гривні впливатимуть не лише макроекономічні чинники, а й зовнішні – зокрема обсяг міжнародної допомоги та подальша еволюція воєнної ситуації. Водночас стратегія НБУ має залишатися гнучкою, щоб згладжувати надмірні коливання на валютному ринку.