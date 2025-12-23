Долар обвалився: наскільки валюта втратила ціну в обмінниках

Долар подешевшав за останню добу різко в обмінниках, де втратив при курсі обміну понад 30 копійок. Євро також показало спад, де ціна втратила понад 20 копійок. В банках американська валюта подешевшала не так суттєво, однак ціна опустилася нижче 42 гривень.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 23 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,90 гривні (-12 копійок проти 22 грудня) та продаж по 42,39 гривні (-9 копійок). Дивіться також Ці роки можуть "з'їсти" вашу пенсію: який стаж краще не брати для оформлення пенсії Купівля євро проходить по 49,20 гривні (без змін), продаж – по 49,83 гривні (-6 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,28 гривні (-13 копійок), а продати по 42,35 гривні (без змін).

(-13 копійок), а продати по (без змін). Купівля євро по 49,70 гривні (без змін), а продаж по 49,84 гривні (+3 копійки). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,50 гривні (-32 копійки), а продають по 42,40 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-32 копійки), а продають по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 49,15 гривні (-22 копійки), а продають по 49,95 гривні (+6 копійок). Якою буде вартість долара у 2026 році? За прогнозами голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, наступного року долар може коливатися від 43 до 45 гривень, а євро в межах від 50 до 52 гривень. А у першому кварталі 2026 року курс долара може коливатися на рівні 42,6 – 43 гривень,

Очікується, що офіційний курс може зрости на 2 – 7% порівняно з минулим роком. Загалом у бюджеті закладений середній курс на рівні 45,7 гривні, а євро – на рівні 49,4 гривні. А у МВФ прогнозують, що долар буде на рівні 45,4 гривні.

Нагадуємо, що у 2025 році середній курс в бюджеті закладений був на рівні 45 гривень. Загалом на валютний ринок впливатимуть війна, обсяг міжнародної фінансової допомоги та монетарна політика Нацбанку.